Baldoví ve un "despropósito" los mensajes del Consell el 29O: "Lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado de "despropósito" los mensajes de WhatsApp entre miembros del Consell el día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales y ha censurado que con ellos "se confirma" que a los responsables del Gobierno valenciano "lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión" de la emergencia.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, después de trascender que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón trasladó en un grupo de WhatsApp de los consellers de su gobierno a primera hora del 29 de octubre de 2024 el mensaje de que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Así consta en los mensajes intercambiados ese día en el grupo de consellers, que inaugura Mazón a las 8.15 horas y en el que el titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, es el último en mandar uno a las 23.53 horas, con el estado de carreteras. Los mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, revelan que Mazón escribió por última vez en el grupo a las 8.53 horas para advertir a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, que tenía una errata en un tuit que acababa de enviar.

"Qué auténtica vergüenza, qué despropósito. Se confirma que durante la dana a Mazón y su Consell lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión. Dar la sensación de estar alerta y después despreocuparse durante horas y horas de sobremesa en un reservado", ha cuestionado.

Ante esta situación, ha insistido en que el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "no puede esconder la cabeza": "Hoy es el culpable de mantener a Mazón aforado, con sueldo y chófer, y de mantener el mismo gobierno de incompetentes. Los valencianos no merecemos de ninguna manera este gobierno de negligentes".