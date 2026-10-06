Baldoví ve "legítimo" que cada partido de Compromís proponga a su candidato al 29N pero confía en alcanzar un acuerdo

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado "legítimo" que cada partido de los tres que integran la coalición --Més, Iniciativa y Els Verds-- proponga a su candidato para encabezar la lista de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque ha confiado en que finalmente se alcance un acuerdo en la ejecutiva de la formación, "como siempre", y ha prometido que lo acatará.

De este modo lo ha manifestado, en rueda de prensa tras la junta de síndics este martes, un día después de que Iniciativa --una de las tres 'patas' de la coalición-- abogara por concurrir a los comicios con "una sola candidatura lo más amplia posible que aglutine a todas las fuerzas valencianas de izquierdas y emancipadoras" encabezada por Alberto Ibáñez, actual diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar.

Por su parte, Més celebra este martes por la tarde reunión de su ejecutiva y seguidamente, sobre las 17.30 horas, está previsto celebrar la de 'país', a la que acudirán representantes de las tres formaciones. Al finalizar esta, los portavoces de los tres partidos, Amparo Piquer (Més), Carles Esteve (Iniciativa) y Paula Espinosa (Els Verds), comparecerán ante los medios. "Supongo que serán los que informen de cómo ha quedado", ha avanzado Baldoví.

El síndic en Les Corts ha enfatizado sobre que Compromís "somos tres personas distintas y un solo Dios verdadero" y se ha mostrado convencido de que llegarán a un acuerdo entre los tres partidos, "como siempre", ha apuntado. En cualquier caso, ha considerado "legítimo" que cada formación proponga a su candidato, pero ha recordado que serán "los organismos comunes quienes determinen el procedimiento de elección".

En esta línea, ha puesto en valor el trabajo "magnífico" de los dos diputados de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), durante esta legislatura. Preguntado por si su candidata es Micó, al formar parte Baldoví de Més, ha replicado que su candidata será "la que decida Compromís, como siempre", ha defendido que es una persona "absolutamente disciplinada" y, por tanto, acatará "lo que acuerde" la coalición.

Baldoví ha reivindicado que Compromís es "el instrumento más válido que tiene ahora la izquierda valenciana" y ha insistido en que es una persona "leal a lo que decidan los órganos" de la formación, "sea quien sea" el candidato o candidata. "Lo he demostrado a lo largo de mi vida en diferentes momentos", ha señalado.

NEGOCIACIONES CON EL FRENTE AMPLIO Y OTROS PARTIDOS

Por otro lado, preguntado por si Compromís mantiene negociaciones con el Frente Amplio y con otras formaciones como Podem o Esquerra Unida, Joan Baldoví ha asegurado que "por supuesto" tienen contactos, aunque ha evitado concretar que se trata de estos dos partidos, y ha apelado a la "discreción". "En política es una virtud", ha subrayado. "Soy leal a esa virtud, la prudencia", ha añadido.

En este contexto, el síndic ha reivindicado que las fuerzas "arraigadas al territorio son las que están ilusionando" al electorado y ha insistido en construir "una alternativa útil y que ilusione desde el territorio valenciano". Sin embargo, ha indicado que, "al mismo tiempo", desde Compromís quieren que este "instrumento" sea "abierto e inclusivo". "Pero ha de ser un instrumento hecho desde aquí, no uno que nos venga impuesto desde otro sitio", ha avisado.

Y sobre si los futuros diputados de Compromís en el Congreso estarán en el mismo grupo --ahora Micó está en el Grupo Mixto e Ibáñez en Sumar--, Baldoví ha confiado en que "lo más seguro es que sí", aunque ha matizado que las "circunstancias del Congreso son cambiantes". "Pero creo que en el próximo Congreso estarán en el mismo grupo y en perfecta sintonía", ha adelantado, al tiempo que ha rechazado entrar en "especulaciones" que "no nos llevan a ningún sitio".

Para Baldoví, "lo normal es que estén en el mismo grupo", algo que no ocurre en la actualidad. En todo caso, el síndic de Compromís en Les Corts ha resaltado que, aún estando en grupos diferentes, Micó e Ibáñez han "votado exactamente lo mismo". "No ha habido ni una sola diferencia a la hora de votar", ha remarcado.