Baldoví ve de "poca vergüenza" que la reforma de la Ley del Juego permita casas de apuestas cerca de centros educativos

CASTELLÓ 12 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado este jueves de "poca vergüenza" que la reforma de la Ley del Juego autonómica permita acercar las casas de apuestas a los centros educativos.

Baldoví se ha manifestado así en Castelló al ser preguntado por la "preocupación" mostrada por la FAMPA Castelló Penyagolosa ante la "confirmación" de que "la reforma de la Ley del Juego autonómica impulsada por el PP y Vox ha permitido la renovación de licencias de salones de juego que, con la normativa anterior, habrían tenido que cerrar por su proximidad a los centros educativos".

La federación también critica la forma en que se ha adoptado esta decisión, "mediante enmiendas incluidas en los presupuestos, sin ningún proceso de participación ni consulta con la comunidad educativa". "No se ha escuchado ni a las familias ni a los órganos de representación como la Mesa de Madres y Padres o el Consejo Escolar Valenciano, a pesar de tratarse de una cuestión que afecta directamente al ámbito educativo", han añadido.

Baldoví ha subrayado que la ludopatía es una enfermedad que afecta a muchos adolescentes. "Nosotros habíamos limitado la proximidad de las casas de apuestas a los centros educativos. En mi pueblo hay una casa de apuestas a 150 metros de un centro educativo y cuando hemos intentado revertir eso, a mi me ha denunciado un supuesto sindicato de trabajadores de las casas de apuestas por intentar que éstas no estén a lado de los centros", ha dicho.

"Este es su modelo: cuando dicen simplificación quieren decir que cada uno haga lo que se salga de las narices. Todas las facilidades para los especuladores y para los empresarios desaprensivos y desproteger completamente a la población", ha concluido.