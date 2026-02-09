Baldoví ve positivo que "figuras fundamentales de la izquierda" hablen pero insiste: "Sumar no puede ser amontonar"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i), junto a Joan Baldoví (d), en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que es "bueno" que "figuras fundamentales de la izquierda" como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "estén hablando" para "hacer frente al extremismo y a la extrema derecha", pero ha pedido aprender la "lección" que dejan las elecciones aragonesas de que "ni todos los territorios son iguales ni sumar figuras da la clave del éxito". "Sumar no puede ser amontonar", ha insistido en advertir.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras la reunión de la mesa de la comisión de investigación de la dana de Les Corts, al ser preguntado sobre el ciclo de Rufián con figuras destacadas del espacio a la izquierda del PSOE que el portavoz de ERC en el Congreso iniciará la próxima semana con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

Baldoví ha argumentado "desde el absoluto respeto" que considera "bueno que figuras fundamentales de la izquierda estén hablando", pero ha indicado que hay "una lección aprendida ayer" con las elecciones en Aragón, en las que Vox duplicó sus resultados, y es que "ni todos los territorios son iguales ni sumar figuras da la clave del éxito".

De este modo, ha valorado que está "bien que se hable" entre los partidos a la izquierda del PSOE, pero ha asegurado que desde Compromís en este momento "creemos que somos útiles desde la nuestra territorialidad, desde nuestro arraigo a esta tierra", y que pueden ser "mucho más útiles a cualquier proyecto si somos fuertes en esta tierra", así como también para poder "ayudar al conjunto de los españoles". "Sumar no puede ser amontonar, desde el absoluto respecto a que se hable", ha agregado.

Y preguntado por si Rufián se ha puesto en contacto con algún representante de Compromís en el marco de este ciclo, Baldoví ha confirmado que hasta este momento no ha habido "ningún contacto" ni el portavoz de ERC en el Congreso "nos ha llamado". Dicho esto, ha garantizado que desde la coalición valencianista están abiertos a "hablar con quien sea" para "hacer frente al extremismo y a la extrema derecha".