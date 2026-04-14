Baldoví vería “perfecto” un acto de Rufián y Oltra y dice que le gustó más el que hizo con Delgado que el de Montero

Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví (i), junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que le parecería “perfecto” que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, compartiera un acto sobre la unidad de la izquierda con la exvicepresidenta de la Generalitat y referente de la coalición valencianista, Mónica Oltra, quien recientemente anunció su vuelta a la política para aspirar a la alcaldía de València en 2027.

Además, ha revelado que le “gustó más” el acto que realizó Rufián en febrero junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado que el que compartió la semana pasada el catalán con la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, al considerar que en el primero quedó más claro el protagonismo de las fuerzas de izquierda más representativas de cada territorio.

Así lo ha manifestado en los pasillos de Les Corts, a preguntas de los periodistas sobre si el acto que protagonizará Oltra el próximo jueves en València junto a Montero, la ministra Sira Rego y la primera dama de Brasil, Rosangela ‘Janja’ da Silva, bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política. Por un mundo ecofeminista', significa que la unidad de la izquierda está más cerca.

Baldoví ha señalado que será un acto “sobre ‘lawfare’” y que, si alguien ha sufrido este uso de la justicia con fines políticos, son el presidente brasileño, Lula da Silva, la propia Oltra, Montero y “mucha gente de Podemos”. Ha remarcado que en este encuentro, que tendrá lugar en el Jardí Botànic de la Universitat de València a partir de las 16 horas del jueves, “se hablará sobre ‘lawfare” y, según él, “no de otras cosas”.

En cualquier caso, ha asegurado que este evento cuenta con el apoyo de Compromís. “Si alguien ha sufrido el acoso de la justicia para apartarles de la política han sido estas personas”, ha insistido.

Cuestionado por las palabras de Rufián de que ojalá pudiera realizar otro acto sobre la unidad de la izquierda “con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, ha afirmado que le parecería “perfecto”.

Dicho esto, y para “ser muy claro, y cuanto más claros más amigos”, Baldoví ha hecho notar que le “gustó más” el primero de estos actos que compartió Rufián con Emilio Delgado en Madrid que el segundo entre el portavoz de ERC e Irene Montero.

Según ha opinado, en el primer acto quedó más claro que “se apostaba por que las izquierdas territoriales fueran las que en cada territorio encabezaran” una hipotética futura lista electoral unitaria.

En cambio, en el segundo acto no cree que quedara “demasiado claro el encaje” entre las diferentes fuerzas de izquierda o “cómo se tiene que hacer” el proceso de confluencia.

