Baldoví: "Yo no veo mal que se apruebe ninguna financiación singular si también se resuelve el problema valenciano"

Señala que no pondrían en riesgo la mayoría progresista pero afirman que sin nueva financiación, no apoyarán legislación del Gobierno



VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que, en materia de financiación, "no le molesta la singularidad de nadie" y ha asegurado: "Yo no veo mal que se apruebe ninguna financiación singular si también se resuelve el problema valenciano", y ha insistido en que si el Gobierno no cumple el acuerdo de investidura y no se soluciona la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, Compromís se sentiría "liberado" del acuerdo.

Así lo ha indicado Baldoví en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha anunciado que su formación intentará que la Junta de Síndics de mañana sitúe en el orden del día tanto la Ley de Trato Justo con la que buscan forzar el cambio en el modelo de financiación como la ley de Accesibilidad Universal.

Baldoví ha considerado que la Ley de Trato Justo "la debería haber presentado este Consell" pero "a veces parece que hacen oposición a la oposición y al Gobierno en lugar de trabajar, que es lo que tendrían que hacer".

Respecto a la "singularidad" para Catalunya, ha señalado que "cada comunidad autónoma tiene sus propios problemas" y ha apuntado que la valenciana es "la deuda per cápita más elevada" debido a "un sistema de financiación deficiente desde que se creó".

Por ello, ha apostado por "actuar" y "no victimizarse ni estar en contra de nadie". "Lo que hay que hacer es buscar soluciones, y nosotros lo que hemos hecho es buscarlas", ha manifestado en referencia a su ley. Y en esta línea, ha reprochado al Consell que "no ha hecho absolutamente nada más que criticar pero sin proponer ninguna solución".

Preguntado respecto al caso de Catalunya, Baldoví ha señalado que no se entendería que desde la Comunitat Valenciana, "siendo la comunidad autónoma peor financiada junto con Murcia, se atiendan problemas de otras". "Nosotros no estamos en contra de ninguna singularidad, pero entendemos que no se puede solucionar el problema singular de Cataluña y dejar fuera el problema singular del País Valenciano", ha añadido.

Y cuestionado sobre si dejaría el apoyo al Gobierno si solo se aprueba una solución para Cataluny y no para el resto, Baldoví ha manifestado: "Si el gobierno de Pedro Sánchez incumple su parte del acuerdo, nosotros estaríamos liberados de cumplir nuestra parte del acuerdo".

"MAYORÍA PROGRESISTA"

"Nosotros firmamos un acuerdo que dice que damos apoyo a este gobierno a cambio de que resuelva un problema acuciante como es el sistema de financiación. Si el gobierno de Pedro Sánchez sólo resuelve una parte pero no resuelve y no cumple el acuerdo con 5 millones de valencianos, nosotros estamos liberados de cumplir el acuerdo con Pedro Sánchez", ha manifestado.

Sin embargo, ha matizado: "Nunca podríamos en peligro que hubiera una mayoría progresista", pero ha señalado que si depende de ellos --en caso de no aprobarse la financiación-- "muchas de las medidas que quiera aprobar este gobierno, no se podrían aprobar".