Baleària bota en Gijón el 'fast ferry' Mercedes Pinto y espera que empiece a operar el próximo verano

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària, con sede en Dénia (Alicante), ha botado este viernes en los Astilleros Armon de Gijón (Asturias) el 'fast ferry' Mercedes Pinto, su tercer catamarán con motores duales a gas natural que está "preparado para navegar con combustibles neutros en emisiones". La compañía ha invertido 128 millones de euros en construirlo y prevé que empiece a operar el próximo verano.

El Mercedes Pinto, con 123 metros de eslora y 28 metros de manga, tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 400 vehículos y una velocidad máxima de navegación de 35 nudos, como sus gemelos antecesores Eleanor Roosevelt y Margarita Salas.

"Este catamarán contribuirá a la reducción de la huella medioambiental de la naviera, ya que contará el uso de gas natural le permitirán reducir un 30 por ciento de CO2 y eliminar todas las emisiones de azufre y partículas", ha resaltado la empresa en un comunicado.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha subrayado que la construcción de este tercer catamarán a gas natural es fruto de "los excelentes resultados que ofrecen sus embarcaciones gemelas en términos de navegación, confort, ecoeficiencia y satisfacción de los pasajeros".

Utor también ha destacado que el Mercedes Pinto supone "un paso más" en el plan de modernización y descarbonización de la naviera: "Este catamarán marca el estándar de comodidad, innovación y servicios a bordo de nuestra nueva generación de buques, preparados para consumir energías renovables neutras en emisiones de CO2".

Para Laudelino Alperi, copresidente del grupo Astilleros Armon, la construcción del Mercedes Pinto representa "un hito no solo por su innovación tecnológica y su aportación a la sostenibilidad, sino también por el impacto que tiene en el entorno más cercano".

"Este proyecto ha permitido generar empleo directo a más de 250 personas en nuestra factoría de Gijón, reforzando el compromiso de Armon con la economía local y con el desarrollo industrial de Asturias", ha destacado el representante del astillero.

El nuevo buque contará con cuatro motores duales a gas natural, dos hélices azimutales para "mejorar" la maniobrabilidad en los atraques y un sistema de estabilización "que reduce el movimiento, mejora el confort y minimiza las vibraciones y ruidos".

El barco también estará equipado con el sistema Onshore Power Supply (OPS) para la conexión eléctrica a tierra y equipos de medición para "monitorizar el consumo real de combustible" o "calcular la eficiencia de los motores", entre otras funcionalidades.

"HOMANEAJE A UNA PIONERA"

El nuevo 'fast ferry' lucirá el nombre de Mercedes Pinto en "homenaje a una mujer pionera" y, en concreto, al "legado" de esta escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX. Pinto desarrolló una "aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano", según ha recordado Baleària.

Asimismo, es reconocida internacionalmente "por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles", capítulo en el que "destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la Ley del Divorcio".