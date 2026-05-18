Baleària toma el control efectivo de Armas Trasmediterránea en Canarias

Barco de Baleària - BALEÀRIA

ALICANTE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària ha tomado el control efectivo de los activos de Armas Trasmediterránea en el perímetro de Canarias, lo que incluye tanto las rutas interinsulares como las conexiones entre la península y el archipiélago.

Con esta operación, el grupo resultante sumará cerca de 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. El volumen de tráfico anual conjunto se situará por encima de los ocho millones de pasajeros y los once millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros, según ha informado la mercantil este lunes en un comunicado.

Esta adquisición, ha continuado, supone la integración de "tres trayectorias históricas" del transporte marítimo español: Trasmediterránea (fundada en 1916), Armas (en 1941) y Baleària (en 1998).

"Esta unión no solo afianza a Baleària como la naviera líder en transporte marítimo regular en España, sino que la posiciona como uno de los operadores de ferri de referencia en Europa, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo", han resaltado desde la empresa que tiene su sede en Dénia (Alicante).

Baleària ha dicho que invertirá 45 millones de euros durante los próximos tres años en Canarias para "elevar la calidad, la digitalización y el confort de la flota adquirida". Asimismo, la compañía ha garantizado "el mantenimiento de toda la plantilla incorporada".

Así, ha reafirmado su "compromiso con el territorio y su modelo de negocio responsable, alineando el crecimiento económico con la estabilidad laboral". La naviera también se ha comprometido a "trabajar en estrecha colaboración con las instituciones, autoridades portuarias y el conjunto de los agentes sociales y económicos de las islas".

UTOR: "TRASCENDENCIA"

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado la "trascendencia estratégica" de la operación: "La nueva Baleària está preparada para garantizar la eficiencia de toda la red de transporte marítimo nacional en todos sus territorios".

"Hablamos de una infraestructura esencial para la cohesión territorial con los archipiélagos de Canarias y Baleares, y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de un puente clave para las relaciones políticas y comerciales con Marruecos y Argelia. Somos una empresa de capital nacional capaz de garantizar la soberanía en un sector estratégico para el país", ha remarcado.

En el marco de esta integración, la compañía ha abundado en que ha creado la marca Baleària Canarias, bajo la que operará en el archipiélago. Durante un periodo transitorio, esta nueva enseña convivirá con la de Armas Trasmediterránea.

Desde la empresa han apostillado que el acuerdo para esta adquisición se anunció el pasado mes de agosto y que la operación global se estructura en tres perímetros geográficos. "Tras completarse la ejecución de Canarias, quedan pendientes de formalizarse los trámites vinculados a las zonas del Estrecho y Alborán", han trasladado desde Baleària.