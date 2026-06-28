El ballet de Nacho Duato y la música se unen por las víctimas de la dana: "Es el primer paso de un largo camino"

La Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana celebra su primer gran acto benéfico y para clamar por la verdad y la memoria - PSPV

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía de Nacho Duato, encabezada por el prestigioso coreógrafo valenciano y los artistas La María, Jonathan Pocoví, Rei Ortolà y Alejandro y María Laura se han unido este domingo en Silla en un espectáculo benéfico a favor de las víctimas de la dana y clamar contra el olvido: "Este es el primer paso de un largo camino".

Así, se ha señalado en este primer gran acto público de la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana para rendir homenaje a las 230 víctimas mortales de la dana y recaudar fondos íntegramente para las tres asociaciones de víctimas y personas afectadas.

Esta gala, organizada por el Centro de Voluntariado La Cantina, ha reunido a instituciones, artistas y más de un centenar de organizaciones para reivindicar "la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dana", objetivo con el que nació la red que integra ya a unas 125 organizaciones de toda España.

El acto, celebrado en el Espacio Carmen Valero de Silla, ha contado con la intervención de las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez; la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y de la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia, Elisabeth González.

Asimismo, ha congreado una amplia representación institucional y social. Entre los asistentes se encontraban la ministra de Ciencia y secretaria genetral del PSPV, Diana Morant; la comisionada especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez; alcaldes y concejales de municipios afectados como Silla, Catarroja, Sedaví y Paiporta; el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud; así como representantes de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales, entre ellas Joan Baldoví, de Compromís, José Muñoz, del PSPV, Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Valenciana, Podem, Sumar y Esquerra Unida. También participaron representantes de la Universitat de València y del Conservatorio Superior de Danza de València, según ha informado la Red en un comunciado.

Al escenario se han subido las escuelas de danza Buenos Aires, de Catarroja, y Maricruz Alcalá, junto a destacados artistas valencianos como Jonathan Pocoví, Rey Ortolá, la cantante peruana afincada en Paiporta María Laura, integrante del dúo Alejandro y María Laura, y La Maria, que ya actuó en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, dedicadas a quienes perdieron la vida, a las personas afectadas y al inmenso movimiento de voluntariado que respondió de manera ejemplar durante la tragedia de la que mañana se cumplen 20 meses.

Por su parte, la compañía de Nacho Duato, encabezada por el prestigioso coreógrafo valenciano, ha interpretado una de sus piezas en una actuación que ha recibido una prolongada ovación en pie del público. Antes de la representación, Duato ha destacado "el compromiso" de toda la compañía, que decidió dedicar parte de sus vacaciones a ensayar la obra y desplazarse hasta València para participar de forma altruista en este evento solidario.

La ceramonia ha concluido con todos los artistas, los bailarines de la compañía de Nacho Duato, las voluntarias y voluntarios del Centro de Voluntariado La Cantina y las representantes de las asociaciones de víctimas juntos en el escenario, donde recibieron una ovación del público en pie durante varios minutos, "poniendo el broche a una jornada cargada de emoción y compromiso".

RECONOCIMIENTOS

Durante el acto también se rindió un reconocimiento especial a quienes han simbolizado el compromiso solidario con las personas afectadas por la dana. El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha hecho entrega de una lámina conmemorativa a Nacho Duato, en agradecimiento por su implicación desinteresada y la de su compañía en este concierto benéfico, así como al Centro de Voluntariado La Cantina por "la extraordinaria labor desarrollada desde el primer momento de la catástrofe y por la organización de este encuentro solidario".

En la clausura del acto, Eduardo Puerta, portavoz de la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana, ha destacado que es "el primer paso de un largo camino". Asimismo, ha recordado que la red -- que integra a 125 organizaciones de toda España, 57 de ellas de la Comunitat Valenciana-- y nace con "vocación de permanencia para acompañar a las víctimas durante todo el proceso necesario para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación".

Con este primer encuentro, la Red Estatal de Apoyo a No Olvidar la Dana inicia una nueva etapa de coordinación entre entidades sociales, organizaciones y ciudadanía para "mantener viva la memoria de lo ocurrido y respaldar de forma continuada a las personas afectadas".