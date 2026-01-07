Bambalina Teatre lleva a la Sala L'Horta la estética de Miró, Kusama y Koons con formas, colores, música y mimo

Espectáculo de Bambalina - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bambalina Teatre llevará el próximo domingo a la Sala L'Horta, en la pedanía valenciana de Castellar-l'Oliveral, la estética de Joan Miró, Yayoi Kusama y Jeff Koons con un juego escénico que combina formas, colores, música y mimo, según ha informado el teatro en un comunicado.

La Sala L'Horta iniciará así su programación de 2026. Bambalina Teatre ofrecerá "un espectáculo que introduce a los más pequeños en el apasionante mundo de las artes plásticas con una dramaturgia inspirada en la obra" de los tres "creadores icónicos" citados: "el catalán Joan Miró, uno de los máximos representantes de la pintura abstracta del siglo XX; la japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus hipnóticas instalaciones de arte pop psicodélico, y el norteamericano Jeff Koons, uno de los nombres más destacados del arte conceptual y posmoderno del siglo XXI".

Este montaje, 'Dadà', es una producción de Bambalina Teatre que propone un juego escénico de formas, colores, palabras, música y mimo con la intervención sobre el escenario de tres actores/titiriteros: Estela Domínguez, Jorge Valle y Vicent Domingo.

La obra, de 50 minutos de duración y dirigida al público familiar a partir de los 4 años, utiliza "recursos narrativos y plásticos ingeniosos y fácilmente comprensibles para demostrar que la realidad se puede ver e interpretar de formas muy diferentes y complementarias", ha detallado la misma fuente.

Asimismo, ha comentado que cada uno de los artistas escogidos para crear esta pieza tiene "una manera muy personal de expresarse: Joan Miró recupera el imaginario infantil y lo convierte en arte; Yayoi Kusama transforma los procesos mentales que la ofuscan en preciosas instalaciones inmersivas llenas de colores y patrones repetitivos, y Jeff Koons es como un niño grande y muy irónico".

Jaume Policarpo, creador y director de 'Dadà', ha señalado que la intención principal de este montaje es "materializar de una manera comprensible para los niños y las niñas el enorme valor de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad personal y su contribución al equilibrio emocional".

En esta pieza se tiene en cuenta que "en los últimos tiempos, la hibridación de teatro y artes plásticas ha cobrado un interés creciente dentro de las artes escénicas dirigidas al público infantil".

'Dadà' sigue la línea de otros montajes de Bambalina Teatre como 'Kiti Kraft' (Premio MAX 2018, Mejor espectáculo para público infantil, juvenil y familiar) o 'Cucú' (Premio Artes Escénicas Valencianas 2022 al Mejor espectáculo para niños y niñas). Y de 'Croma. Una història dibuixada', pieza creada por L' Horta Teatre y reconocida en 2023 con el Premio al Mejor espectáculo Infantil de las Artes Escénicas Valencianas.

VEINTE ESPECTÁCULOS

Durante los próximos siete meses, desde enero hasta el final de la temporada teatral a finales de mayo, la Sala L'Horta acogerá veinte espectáculos que cubrirán todo tipo de géneros y lenguajes escénicos, desde los musicales y el teatro de texto hasta las instalaciones inmersivas, los espectáculos de magia y las artes vivas, ha añadido el teatro.

Siete de estas propuestas estarán dirigidas al público de primera infancia y nueve de ellas, al público familiar. Otras cuatro serán comedias para jóvenes y adultos.