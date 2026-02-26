Banco Mediolanum creció un 18% en patrimonio en la Zona Levante en 2025 hasta los 4.783 millones

Publicado: jueves, 26 febrero 2026 11:50
VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum cerró 2025 con 4.783,9 millones de euros en volumen de recursos totales de clientes en la Zona Levante (Comunitat Valenciana, Albacete y Región de Murcia), lo que supone un aumento del 18,3% respecto al año anterior, informa este miércoles en un comunicado.

La base de clientes alcanzó las 96.964 personas (+12,8%) y la red de Family Bankers (asesores financieros de la entidad) fue de 535 profesionales (+3,4%), lo que "sitúa a Levante como la zona con mayores incrementos de la entidad en toda España y la consolida como líder", destaca el banco.

El responsable de Banco Mediolanum en la Zona Levante, Javier Fano, ha subrayado que las cifras de crecimiento en volumen y en clientes les "consolidan como la entidad de asesoramiento financiero de referencia".

EN TODA ESPAÑA

En España obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).

El banco entregará un premio extraordinario de 2.000 euros a cada agente financiero y cada empleado, tras un año en que, por séptima vez consecutiva, fue la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española, según la consultora independiente Stiga.

