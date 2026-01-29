La banda noruega Kakkmaddafakka traerá su directo al Auditorio Roig Arena el 14 de marzo

Archivo - Kakkmaddafakka traerá su directo al Auditorio Roig Arena el 14 de marzo - ROIG ARENA - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda noruega Kakkmaddafakka actuará en el Auditorio Roig Arena el próximo 14 de marzo. Conocidos por sus directos "enérgicos y llenos de humor", el grupo formado en Bergen mezcla pop, rock y funk con melodías "pegadizas" y se diferencian por su "gran carisma" sobre el escenario.

Con más de 15 años de carrera marcados por la experimentación constante, Kakkmaddafakka ha conquistado a miles de seguidores gracias a su estilo "fresco y desenfadado"

Asimismo, cuentan con varios discos de estudio y con un hit que les abrió las puertas de Europa: 'Restless', un tema que aborda la superficialidad de las relaciones actuales.

Con su último trabajo, 'Revelation', la banda regresa con un "sonido renovado, repleto de bases bailables y melodías irresistibles".

Las entradas para el concierto de Kakkmaddafakka ya están a la venta en la web www.roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.