La banda Simple Minds cuelga el cartel de 'sold out' en los Conciertos de Viveros de València

La banda Simple Minds, una de las formaciones más influyentes del pop-rock internacional, ha colgado el cartel de 'sold out' para su actuación el próximo domingo 20 de julio en Conciertos de Viveros de València.

Con más de cuatro décadas de carrera y éxitos que han marcado a varias generaciones, como 'Don't You (Forget About Me)', 'Alive and Kicking' o 'Belfast Child', el grupo liderado por Jim Kerr ofrecerá un espectáculo repleto de historia, energía y emblemáticos himnos en el entorno único de los Jardines de Viveros del 'cap i casal', según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones, organizadores del ciclo de conciertos municipal, se ha valorado "muy positivamente" la acogida de la ciudadanía. La edil responsable del área, Mónica Gil, ha resaltado que la respuesta del público "ha sido espectacular". "Simple Minds forma parte de la historia de la música, y su concierto en Viveros será, sin duda, uno de los momentos más emocionantes de esta edición", ha sostenido.

Este 'sold out' se suma al que ya registró el pasado mes de abril el grupo Hakuna, dos meses antes de su actuación en los Jardines del Real, lo que "demuestra el interés creciente y la consolidación del ciclo en el calendario cultural de la ciudad como uno de los festivales más relevantes del verano y un punto de encuentro para amantes de la música en la ciudad, que convierte cada noche en una celebración única en un entorno privilegiado", ha afirmado Gil.

El consistorio ha afirmado que la edición de 2025 del ciclo de conciertos, que se prolongará hasta el próximo día 25 de julio, "ha despertado gran interés entre personas de todas las edades". Asimismo, ha ensalzado el cartel que "ha combinado grandes nombres internacionales y nacionales", como Luis Fonsi, Europe, Rosario, Vanesa Martín, La La Love You, Álvaro de Luna, Camila o The Human League, para consolidar este evento como "uno de los festivales más relevantes del verano en València".