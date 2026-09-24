La Banda Sinfónica Municipal de València abre "nuevos horizontes" en una temporada "versátil" con 25 conciertos

Presentación de la nueva temporada de la Banda Sinfónica Municipal de València - ENRIQUE MONFORT

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Municipal de València (BSMV) estrena temporada bajo el título 'Nous Horitzons' con el objetivo de conquistar nuevos públicos a través de 25 conciertos con un repertorio y lenguajes muy variados, desde el órgano sinfónico, jazz, zarzuela, rock, pop, o los grandes éxitos de Eurovisión, con "grandes interpretes de calidad tanto valencianos como internacionales" y saliendo también de la sala Iturbi para acercarse a otros espacios y barrios de la ciudad.

Así, lo han señalado este jueves el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente, José Luis Moreno, el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá, y el director artístico de la formación musical, Cristóbal Soler, en rueda de prensa para presentar la nueva temporada.

Moreno ha resaltado que el lema escogido, 'Nous Horitzonts', es "muy acertado porque bajo la titularidad de Cristóbal Soler, nuestra querida y centenaria institución musical, está consolidando su apertura, huyendo de la imagen decimonónica en la que estaba encorsetada". Por su parte, Vicent Llimerá ha resaltado que es "un placer" para el Palau de la Música acoger 14 de los conciertos de la BSMV que cuenta, ha recalcado, con "un público muy fiel que siempre llena la sala".

El director artístico de la formación musical, Cristóbal Soler, ha recalcado que se ha incorporado nuevo repertorio --cerca de un 60% se interpreta por primera vez-- para "intentar presentar un proyecto único que nos haga diferentes". "Somos muy versátiles, podemos dialogar con todos los lenguajes sin perder nuestra identidad profundamente vinculada a nuestra ciudad, pero con la mirada puesta en el futuro y sin miedo a explorar y a crecer", ha recalcado Soler que ha apostillado que la nueva programación "es una invitación a seguir creciendo sin perder nuestras raíces".

La formación ofrecerá otros cuatro conciertos en los Jardines del Palau. Además, la formación visitará la salsa municipal TEM (Teatre El Musical) en El Cabanyal; e interpretará otros conciertos en el marco de las distintas festividades de la ciudad, como el Corpus Christi o la Virgen de los Desamparados. Finalmente, se prevé una serie de visitas a poblaciones vecinas, como Catarroja (en un homenaje a Salvador Chuliá) y Siete Aguas.

La programación cuenta con la dirección invitada de nombres como Virginia Martínez, Gustavo Fontana, Felix Hauswirth y David Fiuza y asimismo, integrará a destacados solistas como los clarinetistas Björn Nyman, Joan Enric Lluna y Pedro Vicente Alamá, el saxofonista Mario Biendicho, el trompeta Juan Bautista Fons, el organista Carlos Hugo Paterson, los pianistas Adolfo Bueso y Deva Mira, y la narradora y actriz Belén Otxotorena.

Respecto a las agrupaciones invitadas, la temporada contará con la participación de la Coral Juan Bautista Comes de València, el alumnado del Conservatorio Superior de Danza Nacho Duato de València, y el Grup instrumental de la Associació d'Estudis del Cant Valencià y la rondalla de Lo Rat Penat. José Luis Moreno ha destacado los diferentes estilos y estéticas que definen la programación de temporada de la BSMV, y ha señalado la participación de solistas "de primer nivel, tanto del ámbito local como nacional e internacional, en la temporada 24-25".

ARRANQUE DE TEMPORADA ARRANCA CON EL FESTIVAL ENSEMS

La temporada se inicia este jueves con el concierto dirigido por Cristóbal Soler e integrado en el 48 Festival Internacional de Música Contemporánea Ensems. Posteriores citas relevantes serán el concierto conmemorativo del 9 d'Octubre Dia de la Comunitat Valencian (que se celebrará el domingo 4 octubre), la participación en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani (10 noviembre), la propuesta titulada "Música para mayores" (19 noviembre), y concierto conmemorativo del 40 Aniversario del Palau de la Música, que se ofrecerá el 25 de abril de 2027, el mismo día que el auditorio valenciano cumplirá cuatro décadas de trayectoria.

La temporada incluirá el Concierto de Navidad, que en esta ocasión contará con la colaboración de la Coral Juan Bautista Comes. Y en el mes de enero se ha programado un concierto monográfico dedicado a los pasodobles, los valses y las oberturas. La Banda Simfònica Municipal también celebrará el Día Internacional de la Mujer, con un concierto previsto para el 7 de marzo y dirigido por Virginia Martínez; y participará asimismo en el ciclo Palau Kids.

Además, la formación formará parte del Ciclo de Órgano del Palau y del Certamen Internacional de Bandas de Música, en cuya ceremonia clausura participará. Finalmente, con la llegada de la primavera, la agrupación musical celebrará de nuevo el ciclo en los Jardines del Palau, con los programas 'Eurovisión Sinfónico', 'Queen Sinfónico', 'Il Divo' y la participación el Festival de Jazz de València.