La Banda Sinfónica de la Unión Musical de Benidorm llena el Centro Cultural para su concierto extraordinario

Unión Musical de Benidorm - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Centro Cultural acogió en la noche de ayer sábado el concierto extraordinario de la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Benidorm (UMB), un evento que se enmarca dentro de las cuadragésimo cuartas Jornadas Músico-culturales de la entidad y que da inicio a los actos del centenario de la entidad.

Alrededor de 400 personas asistieron al concierto que comenzó pasadas las 19.00 horas, entre ellas, el alcalde, Toni Pérez; el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez; otros miembros de la Corporación municipal y el diputado autonómico José Ramón González de Zárate. También, las reinas de las Festes Majors Patronals, Paula Pascual y Aitana Pérez, así como el presidente de la Comissió, Ramón Cano, y representantes de la sociedad civil de la ciudad Antes de iniciarse el concierto, se han incorporado seis nuevos músicos a la Banda Sinfónica: Mario Ferrer (trompeta), Amaia Lucía García (flauta), María Luisa Arenas (saxo), Vladyslav Koval (saxo), Yennifer Esther Mesa (fagot) y Mireia López (fagot), según ha informado el consistorio en un comunicado.

El director titular de la entidad, Rafa Gómez Parra, condujo a la banda que interpretó un programa compuesto por las piezas 'Yakka' de José Rafael Pascual Vilaplana, y continuó con el estreno de la obra 'Caminant cap al Centenari' de Frank J. Cogollos. Le siguió 'El jardín de Hera', de José Suñer-Oriola y 'Libertadores', de Óscar Navarro.

Antes de interpretar la última pieza del programa se reconoció a Victoria Greeven como músico del año, distinción que recogió de manos de la presidenta de la sociedad, Mª Carmen García y del alcalde Toni Pérez. Precisamente la presidenta de la UMB destacó que ayer se iniciaron "los actos del centenario para honrar a nuestra historia" a los que ha invitado "a toda la ciudadanía a participar". Mari Carmen García calificó de "fantástico" el repertorio escogido y emplazó a todos los asistentes al Concierto de Año Nuevo del 1 de enero, que pondrá fin a las Jornadas en honor a Santa Cecilia.

"La UMB es la casa de todos los músicos y siempre tendrá las puertas abiertas para todos", zanjó. Acto seguido, el alcalde subrayó el "momento extraordinario" que vive la entidad, mientras resaltó que "hay casi cien músicos en el escenario". "Es un conciertazo", señaló, antes de referirse a un programa de actos del centenario "cargado de eventos" y que "coincide con el centenario de la coronación de nuestra patrona y alcaldesa perpetua".

Toni Pérez también tuvo palabras para "la espectacular obra que se ha estrenado hoy aquí", por lo que felicitó al autor. "Esta ciudad necesita y quiere a la Unión Musical. Muchas felicidades y feliz Navidad a todos", concluyó el primer edil.

También el director de la UMB se dirigió a los presentes para enfatizar la "gran dificultad" de lo que se realizó, en alusión al programa interpretado. Además, agradeció a Juan Antonio Espinosa, "un referente para mí", porque sin su figura "hoy yo no estaría aquí".

La jornada terminó con la interpretación fuera de programa de un bis compuesto por varias canciones navideñas. El domingo 21 de diciembre, los actos continuarán con el concierto de Navidad a cargo de la coral, junto con el grupo de cuerda de la UMB. Será a las 20 horas en la iglesia de San Jaime con la dirección de Joaquín García Fernández.