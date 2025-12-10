La banda tributo God Save The Queen repasará el catálogo de éxitos del mítico grupo en el Auditorio Roig Arena

God Save The Queen actuará en el Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

God Save The Queen, la agrupación que rinde tributo a la legendaria banda inglesa Queen, ofrecerá un espectáculo "único" en el Auditorio Roig Arena el próximo 27 de junio, ha anunciado la organización del evento en un comunicado.

El show recorre el catálogo musical de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, "Made in Heaven", editado después del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991. Éxitos como "Bohemian Rapsody", "Love Of My Life", "Somebody To Love", "We Are The Champions" o "We Will Rock You" sonarán en el recinto valenciano.

La banda God Save The Queen se erige como uno de los mejores tributos de los últimos tiempos. Con conciertos agotados en toda Latinoamérica y Europa, God Save The Queen se ha convertido en un fenómeno excepcional por la lograda réplica del sonido de Queen y la gran interpretación de Pablo Padín en la piel de Freddie Mercury.

Las entradas para el concierto de God Save The Queen en el Auditorio Roig Arena salen a la venta el viernes, 12 de diciembre, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com