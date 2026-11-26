Imagen del sorteo de las bandas - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València (CIBM) 2027 ya tiene definidas sus 26 agrupaciones participantes y el orden de actuación en las cinco secciones, tras el sorteo celebrado este miércoles.

La Societat Unió Musical d'Alberic abrirá la Sección de Honor, que concluirá con la intervención de la Mannheimer Bläserphilharmonie (Alemania), mientras que la Banda Juvenil de l'Associació Musical la Filharmònica Alcudiana será la encargada de iniciar la Sección Libre.

Con 48 inscripciones recibidas, la relación de participantes para 2027 incluye bandas de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades autónomas, junto a conjuntos de Suiza, Italia, Bélgica, Alemania y Hong Kong, China. El resultado recoge, además, tres reservas de plaza para la edición de 2028.

Las secciones Tercera y Segunda reunirán a seis agrupaciones cada una; Libre y Honor contarán con cinco, respectivamente, y Primera tendrá cuatro participantes. Las actuaciones se celebrarán en el Palau de la Música del 14 al 18 de julio de 2027.

La Banda Juvenil de l'Associació Musical la Filharmònica Alcudiana abrirá la Sección Libre el miércoles 14 de julio. A continuación intervendrán las formaciones suizas Blasorchester der Jugendmusik Kreuzlingen y Sinfonics St. Gallen, el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears y la Diocesan Boys&School Wind Orchestra, de Hong Kong, China.

El jueves 15 será el turno de la Sección Tercera. La Agrupación Musical da Limia, de Ourense, iniciará las actuaciones, seguida de la italiana Orchestra di fiati 'Giuseppe Rechichi', la Unión Musical Ilicitana, el Centro Artístico y Cultural de Tuéjar, la Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig y la Banda Municipal Joaquín Turina, de Arganda del Rey.

La Sección Segunda se celebrará el viernes 16 de julio. El orden establecido sitúa en primer lugar a la Banda de Música de Xinzo, de Pontevedra. Después actuarán la Societat Musical l'Aliança de Mutxamel, la Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, la Societat Musical L'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, la Unión Musical de Soneja y la Concertband Maasmechelen, de Bélgica.

El sábado 17, la Asociación Músico-Cultural de Madrigueras, de Albacete, comenzará la sesión de Primera. Le seguirán la Sociedad Unión Musical de Bigastro, el Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera y la Banda Musicale Monastir, de Italia.

SECCIÓN DE HONOR

La Sección de Honor cerrará el encuentro el domingo 18. La Societat Unió Musical d'Alberic será la primera en intervenir, antes de la Sociedad Musical 'La Artística' de Buñol, la Banda de Música de la Asociación Músico Cultural 'La Lira de Pozuelo', la Unión Musical de Almoradí y la Mannheimer Bläserphilharmonie, de Alemania.

El resultado recoge también tres reservas de plaza para la edición de 2028: la Banda Sinfónica Especial de Cajicá, de Colombia, en Tercera; la Asociación Músico Cultural 'Julián Sánchez-Maroto', de Ciudad Real, en Segunda, y el Centro Artístico Musical de Moncada en la Sección de Honor.

Las bases establecen una dotación de 36.500 euros para las menciones de honor: 15.000 euros en la Sección de Honor, 10.000 en Primera, 6.500 en Segunda y 5.000 en Tercera.

La Mención de Honor de la Sección Libre no lleva aparejada una cuantía económica. En cada categoría, esta distinción corresponderá a la agrupación con la puntuación más alta entre las que obtengan un primer premio.

Los primeros, segundos y terceros premios se concederán según las puntuaciones del jurado y se acreditarán mediante diploma, sin remuneración económica. La valoración atenderá a la afinación, la calidad sonora, la interpretación artística y la dificultad de las obras, así como a la precisión rítmica. Con independencia de los premios, cada banda recibirá una aportación por su actuación: 12.000 euros en Honor, 9.500 en Primera, 8.000 en Segunda, 7.000 en Tercera y 4.000 en Libre.

Además, las entidades que consigan la Mención de Honor en las secciones de Honor, Primera, Segunda y Tercera ofrecerán un concierto remunerado en el Palau de la Música durante la temporada 2027/2028, en las condiciones que establezca este organismo municipal. Las bases también prevén que la persona responsable de la dirección artística de la banda que obtenga la Mención de Honor en la Sección de Honor dirija, como invitada, un programa de concierto de la Banda Simfònica Municipal de València en esa misma temporada.