Barberá dice que "lo peor" sería "que gobernara Ciudadanos" porque lo quieren hacer "desde Barcelona"

Publicado 27/04/2015 15:10:10 CET

VALENCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia y candidata del PP a la reelección, Rita Barberá, ha indicado este lunes que "lo peor que puede pasar a los valencianos es que gobernara Ciudadanos" porque esta formación "subirá los impuestos" y el IVA, algo que afectará a sectores importantes de la economía valenciana como "el hortofrutícola y el turismo". Tras ello, ha señalado que "además", los responsables de este partido "nos quieren gobernar desde Barcelona" y "tampoco quieren el AVE".

Barberá se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el acto sectorial del PP de la ciudad de Valencia para las personas mayores, celebrado en el centro Jubiocio y en el que se han avanzado algunos temas del programa electoral de este partido.

"No saben si son galgos o podencos. Si son de izquierdas o de derechas. No saben lo que es", ha afirmado la candidata 'popular' al referirse a Ciudadanos durante su intervención. Tras ello, ha censurado que esta formación quiera "subir los impuestos y subir el IVA hasta del pan". Tras el acto, preguntada por las alusiones hechas a Ciudadanos en su discurso y por la postura "crítica" mostrada hacia ellos, Rita Barberá ha señalado que no ha sido "crítica" y que lo que ha dicho es una "realidad".

"Con Ciudadanos he dicho una realidad y la realidad no es crítica. Todo el mundo la ha visto y la ha dicho. Han dicho que si hay que pactar lo decidirán en Barcelona y me parece extraño que se decida en Barcelona quién será alcalde de Valencia en caso de que haga falta su concurrencia" ya que "lo tienen que decidir los valencianos", ha expuesto la primera edil.

Igualmente, ha aseverado que el programa económico de esa formación es "un desastre". "Es subir impuestos, perder competitividad y cargar más el precio del pan. Para Valencia fatal si se sube el IVA de los productos hortofrutícolas o de servicios como el turismo, vital y crucial para nuestra ciudad", ha detallado.

La candidata del PP ha agregado que "si suben los impuestos hay más gasto público, se va a perder empleo y se va a perder competitividad". "Ése es el círculo vicioso, eso es todo lo que he dicho. No he dicho nada más. Y luego, que no saben si son de un lado o de otro. Eso no es ser crítica es decir una verdad, nada más", ha insistido.

"ANTIPP"

Rita Barberá ha declarado que "crítica" ha estado "con las otras fuerzas políticas que tienen origen común, el marxismo", ha dicho en alusión a Compromís y a Podemos. Respecto a estas formaciones ha lamentado que "no quieren libertad" y "no quieren democracia" y ha censurado que su objetivo es "reventar actos", "chillar" y presentarse como "conjuntos que se quieren unir" por ser "antiPP" y "no para gobernar".

La primera edil ha manifestado que así se está viendo "claramente qué tipo de campaña sucia están llevando a cabo" estos dos partidos. Se ha referido así a las protestas y pitos con las que le ha recibido un grupo de ciudadanos a las puertas del centro Jubiocio y a la camiseta de Podemos que vestía una de estas personas.

Antes de comenzar su discurso Barberá ha aludido también a ellos y ha querido "llamar la atención" al respecto. "Quiero llamar la atención sobre esas personas que están ahí fuera. Me parece interesante, ahora que estamos hablando de política y de nuestra ciudad. Las personas que estaban ahí fuera expresando su desacuerdo con pitos son personas de Podemos, se podía leer en la camiseta. No me lo estoy inventando", ha dicho.

"NULA CONVICCIÓN"

A su vez, Barberá ha lamentado el "nulo convencimiento y convicción democrático de este partido político, de Podemos" y ha manifestado que "unidos a la nula convicción democrática de Compromís, que trabaja desde la manipulación y la falta de proyectos y argumentos sólo van a destrozar, a insultar".

La responsable municipal ha considerado que esto es "propio de su origen, de su ideología marxista-leninista" y ha advertido de que estas dos formaciones buscan "unirse, no en un pacto para gobernar Valencia sino en un pacto antiRita y antiPP". "Ahí demuestran cómo quieren hacer una campaña sucia", ha insistido.

Por otro lado, preguntada tras el acto por si se siente "víctima" de la campaña que están llevando a cabo partidos de la oposición contra ella, Rita Barberá ha respondido que quiere "hablar en positivo". "Yo sé, porque se ve venir, qué tipo de campaña quieren hacer. Compromís, ya ha dicho Joan Ribó que no quiere ni ser alcalde y que lo que le interesa es tirarme a mí. Me parece muy bien que se diga. Hay que decirlo. No tienen proyecto, no tienen prácticamente programa para la ciudad y propuestas, lo único que les interesa es tirarme. Es el pacto antiPP", ha argumentado.

"NO SON TODAS DE LA ALCALDESA"

Barberá ha apostado frente a esta postura por "contar la realidad" de la ciudad y lo que han hecho ella y su equipo por Valencia para "ir adelante" con propuestas. Asimismo, preguntada por el listado de facturas sobre gastos de protocolo y gabinete de Alcaldía recientemente conocidas, la primera edil ha señalado que de este "tema" ya ha hablado "dos o tres veces" y ha querido darlo por zanjado.

"Yo de ese tema ya he hablado dos o tres veces. Nadie ha dicho que las facturas sean mentira. Lo que he dicho es sobre cómo se ha contado por parte de Compromís la realidad", ha asegurado. La candidata del PP ha añadido, a continuación, que "esas facturas no son todas de la alcaldesa", tras lo que ha aseverado que como ya ha contestado a "todo eso" no va a "seguir haciendo campaña a Compromís" y que, por tanto, no tiene "nada que decir". "Yo he hablado de este tema ya y ayer ya concluí el tema", ha declarado.