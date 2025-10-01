Barcala anuncia que las alegaciones de las ZAS del Casco Antiguo y Centro Tradicional de Alicante "ya están resueltas"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que las alegaciones para la implantación de las zonas acústicamente saturadas (ZAS) en el Casco Antiguo y en el Centro Tradicional "ya están resueltas". También ha avanzado que los "términos" en los que se van a poner en marcha se concretarán "en los próximos días".

Así lo ha manifestado el primer edil este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras haber participado el acto de celebración del Día Internacional del Turismo en el Salón Azul del Ayuntamiento.

Además, Barcala ha subrayado que "puede haber diferencia temporal" entre la implantación de la ZAS del Casco Antiguo y la del Centro Tradicional, si bien ha manifestado que esta "será absolutamente mínima", ya que el equipo de gobierno pretende "ponerlas en funcionamiento con un criterio adaptado a las circunstancias".