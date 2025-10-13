Barcala anuncia un plan de choque de limpieza en Alicante y un eje de cultura y ocio entre Cigarreras y plaza de toros

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pleno del debate sobre el estado de la ciudad de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Avanza la peatonalización de la calle San Vicente y subraya que la plaza del Ayuntamiento estará cerrada al tráfico en 2026

Se creará una Oficina del Cuidador, pactada con Vox, y un programa contra la soledad con "acompañamiento telefónico y presencial"

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha anunciado este lunes en el debate sobre el estado de la ciudad un plan de choque de limpieza y la puesta en marcha del proyecto Alicante Nuevo Centro, "un nuevo eje cultural y de ocio" entre Las Cigarreras y la plaza de toros que incluirá un nuevo museo, la reurbanización de la plaza de España y la peatonalización de la calle San Vicente. Asimismo, ha subrayado que la plaza del Ayuntamiento estará cerrada al tráfico en 2026. "Ya no hay marcha atrás", ha apostillado.

También ha resaltado la "apuesta" de la capital alicantina por las instalaciones deportivas, con dos nuevas en Vía Parque y en la avenida de las Naciones-Albufereta, y por las políticas sociales, con la puesta en marcha "en los próximos meses" de una Oficina de Apoyo al Cuidador, pactada con Vox, así como de un teléfono de atención social y una red de detección temprana de la soledad no deseada en mayores.

Así lo ha destacado en la intervención con la que ha cerrado el deabte del estado de la ciudad de 2025, donde ha concretado que ese plan de coche "supondrá la contratación de cerca de un centenar de nuevos barrenderos para reforzar la limpieza de todos los barrios de la ciudad".

"Esto permitirá dar un mejor servicio de limpieza también los fines de semana, la intensificación de baldeos en zonas que lo requieran y la puesta en marcha de una aplicación móvil donde recoger las incidencias", ha añadido, para luego asegurar que "está en proceso" la incorporación de cinco nuevos inspectores "para garantizar la prestación óptima del servicio y el cumplimiento de la ordenanza por parte de los usuarios".

ALICANTE NUEVO CENTRO

Barcala también ha anunciado un "gran proyecto de transformación" urbana denominado Alicante Nuevo Centro, que tiene como objetivo la creación de un nuevo eje cultural y de ocio en el entorno de plaza de toros, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y Las Cigarreras.

La iniciativa va "más allá de la revitalización e impulso de la oferta cultural de la ciudad, porque servirá de motor de un espacio que volverá a brillar con fuerza, y que comprende la calle San Vicente, que pasará a ser peatonal, la reurbanización del entorno de la plaza de toros", con la "transformación de la plaza de España en un gran espacio peatonal anexo".

También la creación de un nuevo museo en Las Cigarreras "para acoger exposiciones de primer orden" y la conversión de la plaza de toros "en un espacio multiusos para la cultura, el ocio, la música y múltiples propuestas de carácter lúdico y recreativo durante todo el año", según ha avanzado.

El objetivo de este programa es "expandir el tamaño del centro urbano, generar valor añadido para los ciudadanos, aumentar el dinamismo económico y crear un nuevo corredor turístico que descongestione el centro histórico actual".

NUEVO MUSEO EN LAS CIGARRERAS

Entre los primeros proyectos que el equipo de gobierno prevé ejecutar de forma "inmediata", está el nuevo museo en Las Cigarreras, "que dará sus primeros pasos en la ciudad de Alicante el próximo año" y que "acogerá grandes exposiciones internacionales muy codiciadas por otras ciudades" con el objetivo de convertirse "en un espacio de referencia en toda España".

En este eje se enmarca el ADDA, por lo que el consistorio también espera impulsar un aparcamiento subterráneo junto al auditorio. El proyecto contempla igualmente la reordenación del Panteón de Quijano, con la peatonalización de la plaza de Santa Teresa como "conector urbano estratégico" del complejo de Las Cigarreras con la plaza de España, e incluye una renovación de la plaza de España, "priorizando el tránsito peatonal".

DESARROLLO DEL SECTOR NUEVA SANGUETA

En materia de ordenación urbanística, el alcalde ha avanzado que se va a lanzar un concurso de ideas para el desarrollo del sector Nueva Sangueta, que prevé una urbanización "equilibrada" de la zona, con usos para oficinas, comercial, residencial, un gran parque y un aparcamiento vinculado al nodo de movilidad de la Estación del TRAM de Sangueta.

Sobre cuestiones deportivas, además de los dos nuevos ejes de Vía Parque y la avenida de las Naciones-Albufereta, ha indicado que el Ayuntamiento está "en conversaciones" con el Hércules "para la construcción de la futura Ciudad Deportiva de la entidad blanquiazul en el entorno de Montemar, en terrenos de la Albufereta".

Y ha expuesto que el consistorio también está en contacto con la Generalitat para "construir un nuevo espacio público de tecnificación deportiva que albergará instalaciones cubiertas para algunas disciplinas como son el bádminton, el tenis de mesa, el judo y el remo".

Según Barcala, el Ayuntamiento cedería los terrenos, que destinaría por las mañanas a las actividades con los tecnificados de la Generalitat y por las tardes a clubes de la ciudad. La administración local se ocuparía del anteproyecto y la financiación correría a cargo de la autonómica.

ATENCIÓN SOCIAL Y MAYORES

Barcala también ha anunciado "una nueva red que ayudará a combatir la soledad no deseada con la detección temprana a través de un equipo multidisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de integración social y voluntariado". También que se pondrá en marcha "un plan de acompañamiento telefónico y presencial y de actividades de socialización en centros comunitarios" y en domicilios para mayores con movilidad reducida.

Así, el alcalde ha avanzado la creación de la Oficina Municipal del Cuidador, "fruto de un acuerdo con Vox", que será "un punto de referencia para familias que cuidan a personas dependientes" y "contará con servicios de orientación psicológica, formación en cuidados, respiro familiar y apoyo económico, siempre en coordinación con las asociaciones de cuidadores y recursos sanitarios".

También se pondrá en marcha el nuevo Centro Comunitario Intergeneracional de Campoamor, "que prestará servicio a los barrios de Carolinas y Altozano con espacios compartidos para la infancia, la juventud y los mayores".

Igualmente, está prevista la activación de una nueva Central Telefónica de Atención Social, "un novedoso servicio municipal con teléfono gratuito 900 para gestionar citas y resolver consultas de manera inmediata con atención personalizada que mejorará la accesibilidad a los servicios sociales y reducirá los tiempos de espera".

OTROS ANUNCIOS

Entre los proyectos que el alcalde ha avanzado en el debate sobre el estado de la ciudad se encuentran también la próxima constitución de la Fundación de la Santa Faz, integrada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación de Alicante: "Un hito histórico que une a las tres administraciones en un compromiso conjunto y firme para la preservación de La Peregrina y que garantiza los fondos para la conservación del complejo".

Además, ha dado cuenta de proyectos que ya cuentan con financiación o que se incluirán en los presupuestos de 2026 y que se pondrán en marcha "en breve", como "la remodelación integral de los antiguos cines Abaseis para convertirlos en un espacio cultural innovador" o la elaboración del plan director para la reforma del Teatro Principal.

También la "ampliación" del tejido industrial, la "remodelación" de las torres del edificio consistorial como "primer paso" para su "reforma integral", las obras para finalizar el parque de La Torreta, la mejora de las plazas de San Gabriel y la Misericordia y "la renovación medioambiental integral" del parque Lo Morant.