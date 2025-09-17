Barcala asegura que los fondos para las ayudas al alquiler joven en Alicante se duplicarán en 2026

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que los fondos destinados para las ayudas al alquiler joven se duplicarán en 2026 tras haber completado la totalidad en este curso, para que "ningún joven alicantino que quiera independizarse se quede sin esa posibilidad".

Así lo ha destacado el primer edil en declaraciones a los medios este miércoles, tras la firma de un convenio entre el consistorio y la Agrupación de Interés Urbanístico, integrada por Alisea y Culmia Desarrollos Inmobiliarios, para la puesta en marcha de un nuevo barrio con un millar de viviendas en la Albufereta.

En este sentido, Barcala ha incidido en que el aumento del presupuesto para estas ayudas, que este año ha sido de hasta 3.000 euros anuales por solicitud y contrato, distribuidas en 12 mensualidades de 250 euros, busca "cumplimentar y poder atender toda la demanda que se ha producido" y se ha mostrado "satisfecho" por "la respuesta al problema habitacional que existe en la ciudad de Alicante".

Del mismo modo, el alcalde ha resaltado que "se está generando vivienda de precio asequible, vivienda social y, al mismo tiempo, el sector privado está apostando por la ciudad".