Archivo - Imagen de archivo del portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, durante un pleno - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha demandado al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, por afirmaciones realizadas por este concejal en relación con el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus.

Igualmente, la concejala de Patrimonio, la 'popular' Nayma Beldjilali, también lo ha demandado, por considerar, al igual que el primer edil, que Mas hizo manifestaciones que suponen una "intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, Mas ha apuntado que Barcala le reclama "una indemnización de en torno a 50.000 euros". "No he cometido ningún delito, no voy a rectificar, no me van a amedrentar, no me van a doblegar, no me van a domesticar", ha enfatizado.

El portavoz de la coalición, quien ha denunciado públicamente que sufre una "persecución política", ha concretado que la exvicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís a la alcaldía de València en 2027, Mónica Oltra, asumirá su defensa jurídica. "Mi defensa la paga Compromís", ha concretado.

"¿Cuál ha sido mi delito? ¿Pedir transparencia? ¿Pedir información? ¿Impulsar una comisión de investigación? ¿Pedir que asuman responsabilidades políticas ante la mayor estafa que afecta al suelo público y que afecta a la vivienda protegida?", ha agregado Mas, que también se ha preguntado "quién ha pagado esta demanda", si "la han pagado ellos" o si "la han pagado los alicantinos".

"DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR"

Poco después de las declaraciones que Mas ha ofrecido a la prensa, el Ayuntamiento ha enviado a los medios de comunicación una nota de prensa sobre este asunto. Este hecho lo ha criticado el concejal de Compromís durante el pleno de este jueves, al considerar que se han usado "medios municipales" para esa difusión en relación con una demanda presentada por el alcalde como "particular".

Según ese comunicado del consistorio alicantino, "la demanda de juicio ordinario de tutela del derecho fundamental al honor" presentada por Barcala contra Mas se fundamenta en "la atribución o impugnación gratuita y pública de delitos muy graves e inexistentes" y también en que, "más allá del ejercicio de derechos políticos, se recurre al insulto, la mentira y la difamación para menoscabar el honor del contrario".

Al mismo tiempo, confirma que Beldjilali también "ha presentado una demanda contra Mas por considerar, al igual que el primer edil, que sus manifestaciones constituyen intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor".

Desde el consistorio aseveran que "la demanda de Barcala sale al paso de las declaraciones efectuadas por Mas en el pleno ordinario del pasado 29 de enero y en el extraordinario del 5 de febrero", monográfico sobre Les Naus, y apuntan que también por otras aparecidas "en redes sociales y en medios de comunicación".

"EXCEDEN EL DEBATE POLÍTICO"

Al respecto, añade que Mas "atribuyó al alcalde" la condición de "cabecilla" o "máximo responsable de una trama criminal organizada y corrupta que trafica" con el suelo, así como que "le imputó la dirección" de una "organización corrupta" vinculada a la gestión del suelo municipal y que lo acusó de "saberlo todo, ocultarlo todo", "obstrucción a la justicia" y "pegar martillazos a los expedientes", en alusión a "destrucción de pruebas".

"Es evidente que dichas afirmaciones exceden con mucho el debate político sin que se encuentren amparadas por el derecho a la libertad de expresión", prosigue la demanda de Barcala, según ese comunicado del consistorio, "con la única intención de producir un atentado al honor".

Desde el Ayuntamiento apuntan que "la demanda agrega" que el concejal de Compromís "realizó dichas afirmaciones plenamente consciente del alcance de sus palabras, que fueron además recogidas por numerosos medios de comunicación de alcance local, regional y nacional".

Y afirman que "el escrito también hace constar que Mas fue requerido notarialmente para retractarse y que, en lugar de hacerlo, mantuvo que no tenía nada que rectificar" y que "no hay ningún derecho que reparar".

Asimismo, la demanda de Beldjilali destaca, según esa nota de prensa, "que la crítica política y la fiscalización de las actuaciones públicas son consustanciales a la crítica política", pero precisa que "la crítica legítima no habilita para imputar a un cargo público hechos delictivos concretos o pertenencia" a una "organización criminal", "ni para atribuir conductas" de "obstrucción a la justicia" sin "base objetiva suficiente".

Concretamente, indican que "el escrito de la edil refleja que, en el pleno del Ayuntamiento del pasado 26 de febrero, Mas la acusó" de ser "corresponsable de una trama corrupta y como miembro de una organización criminal que trafica con suelo público, expresiones que implican, de manera directa, atribución de criminalidad organizada y corrupción en la gestión de patrimonio público".

RAFA MAS: "NOS VEREMOS EN LOS JUZGADOS"

Asimismo, el portavoz de Compromís ha insistido en que Beldjilali "tuvo en su mesa un informe 12 días y no actuó" y en que el alcalde, al que considera "responsable político de todo esto que ha pasado", era conocedor del "escándalo" de Les Naus y "no actuó".

"Estamos cansados ya de tanta persecución ante un sistema corrupto que está privatizando nuestro suelo, que se está beneficiando de nuestro espacio, de nuestro aire, de nuestra tierra, de nuestros servicios públicos mercadeando con ellos", ha enfatizado.

Y ha continuado: "Nosotros sí que vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga, también la elevaremos a Valencia y la elevaremos a Madrid y la elevaremos ante Europa, porque con el suelo de los alicantinos y los ciudadanos no se juega".

"Nos veremos en los juzgados. Mientras que ellos harán la fiesta de la urba en las piscinas y en las pistas de pádel, porque aún siguen los sinvergüenzas con los pisos, yo me tendré que sentar en un juzgado para defender mi honorabilidad y para defender que soy un concejal en la oposición y que tengo el derecho de ejercer de oposición y eso no es un delito en un sistema democrático", ha subrayado Mas.

Por su parte, la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Alicante al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, María Teresa Pérez (Podem), que ha comparecido ante los medios junto a Mas, ha trasladado el apoyo de la coalición al edil valencianista ante lo que ha calificado de "persecución política infame" al edil por "ejercer su labor de fiscalización y de control al gobierno del señor Barcala" tras el "escándalo" y la "vergüenza nacional" de Les Naus.

"A Rafa Mas no lo van a callar y a Compromís-Front Valencia tampoco nos van a callar. Y desde el día que se constituyan las nuevas Cortes, el nuevo Congreso de los Diputados, nos comprometemos con la ciudadanía de Alicante a impulsar medidas legislativas, a impulsar la expropiación de los pisos de Les Naus, para que puedan servir para ampliar el parque público de vivienda social", ha agregado Pérez.

POLÉMICA EN EL PLENO

Durante el pleno de este jueves, Mas ha instado a Barcala y a Beldjilali a que lo demanden "otra vez", ha insistido en que sufre una "persecución política" y ha reiterado que tanto el alcalde como la concejala de Patrimonio "lo sabían".

Además, PP y Vox han tumbado una propuesta de declaración institucional de Compromís en la que se pedía, según consta en el orden del día del pleno, "instar a la Generalitat Valenciana a ejecutar la expropiación forzosa de las viviendas de protección pública de la promoción Les Naus, adjudicadas de manera irregular". PSPV y EU-Podem, junto a Compromís, han respaldado la iniciativa, aunque sus votos no han sido suficientes para poder aprobarla en el pleno.