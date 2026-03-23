Barcala, "en contacto" con Puente para "preparar" la presentación del futuro Parque Central de Alicante

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), en una imagen de archivo en el Ayuntamiento de Alicante - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que la presentación del proyecto del futuro Parque Central se hará en fechas "muy próximas" y ha detallado que ha estado "en contacto" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, "para preparar" esa puesta de largo.

Así lo ha afirmado este lunes el primer edil a preguntas de los medios de comunicación en Casa Mediterráneo, tras asistir al acto de toma de posesión de Manuel Pineda como subdelegado del Gobierno en Alicante.

Sobre el soterramiento de vías de tren, Barcala ha insistido en que el término "semisoterramiento", que empleó hace unos días, fue expresión "muy desafortunada", y ha apuntado: "La presentación dejará bien claro cuál es el proyecto que se ha cerrado".