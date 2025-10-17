Barcala cree que el fracaso de la OPA de BBVA debe reforzar "la estabilidad y el empleo" del Sabadell en Alicante

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado este viernes, tras el fracaso de la OPA de BBVA al Sabadell, que este hecho "tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias" de la entidad catalana en el territorio alicantino y, "por tanto, una mayor protección de los empleos".

En estos términos se ha manifestado el primer edil en un comunicado, en el que ha recalcado que "no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal" del Sabadell. "Fue uno de los requisitos que exigimos en su momento", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que, en consecuencia, "habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias".

Barcala también ha expresado su "confianza" en que, "una vez frustrada" la iniciativa de BBVA, el Sabadell "cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente".