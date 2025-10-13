Barcala defiende su proyecto de "modernización" de Alicante: "Vive el mejor momento de su historia"

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido su proyecto de "modernización" de la ciudad, que, a su juicio, "vive el mejor momento de su historia", con "datos e indicadores" de desarrollo económico, creación de empleo, crecimiento demográfico, turismo o implantación de empresas que "confirman" esta situación.

Así lo ha manifestado este lunes durante la intervención con la que ha abierto el debate sobre el estado de la ciudad de 2025, el segundo de esta legislatura y aplazado el pasado viernes por la dana Alice. En este pleno, según ha señalado, además de exponer todo lo "realizado" en el último año, va a anunciar "lo mucho" que el equipo de gobierno prevé hacer en los próximos meses.

Para Barcala, el Ayuntamiento "ha profundizado" en el último ejercicio en el "ambicioso proceso" de "transformación urbana y social". Todo ello, "avanzando" en el "impulso" a la vivienda, junto con un "turismo de calidad", la "mejora y modernización" de barrios y el "desarrollo" de proyectos "históricos" como el del Parque Central, la futura Estación Central del TRAM o la Variante de Torrellano.

En este sentido, ha destacado la culminación de trabajos de remodelación en la avenida de Niza o la reurbanización del entorno de La Almadraba para la puesta en valor del yacimiento arqueológico encontrado allí, una villa romana en el área de Lucentum.

También se ha referido a la reurbanización y rehabilitación de viviendas en Virgen del Remedio y a los trámites iniciados en Benalúa para permitir el uso de una parecela como equipamiento público para levantar un "edificio intergeneracional" similar al que "tantos éxitos ha cosechado en la plaza de América".

PATRIMONIO CULTURAL

Asimismo, ha recordado que continúan las mejoras en la Casa de la Misericordia en Las Cigarreras y que está "en recta final" la tramitación para acabar las obras del parque urbano Isla de Corfú en la Torreta, "listo" antes de que finalice este mandato. Del mismo modo, se ha referido al proyecto de mejoras acordado con Vox para la calle San Francisco, más conocida como de las Setas.

En el acceso sur, ha defendido actuaciones como la renovación del parque del Palmeral y otras como la regeneración de la Serra Grossa, de la mano de la Generalitat y Cívica, en una "muestra más" de "colaboración público-privada".

Respecto al traslado completo de la Torre Placia a su nuevo emplazamiento, para "restaurar los elementos más destacables de esta construcción del siglo XVII" y "que será visitable", el alcalde ha concretado que está previsto que los trabajos finalicen en marzo de 2026. De otro lado, ha incidido en que se ha activado la reforma del Teatro Principal y que está listo el proyecto para la reforma integral de los antiguos cines Abaseis.

Asimismo, ha indicado que el Castillo de Santa Bárbara contará "en breve" con un plan director con "obras y actuaciones" necesarias y que incluirá "las ya realizadas", como la rehabilitación del Baluarte de Santa Ana, que se ha iniciado este año. También ha recordado que se han impulsado actuaciones de emergencia en una de las laderas del Monte Benacantil para "consolidar el terreno".

Además, ha subrayado la puesta en marcha de nuevos contratos para el mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos y de asfaltado, que se han adjudicado dos nuevos quioscos de hostelería en Músico Óscar Tordera y en el parque de Canalejas y la supresión del mercadillo de los 'hippies' de la Explanada, ahora ubicado en el Puerto de Alicante, para recuperar este paseo como "espacio emblemático para el disfrute de los alicantinos".

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Barcala ha indicado que "Alicante es una ciudad segura", aunque el equipo de gobierno trabaja "para que lo sea aún mas". Sobre este hecho, ha puesto como ejemplo el inicio a comienzos de mes de las obras de adecuación de la jefatura de la Policía Local en Playa de San Juan y la provisión de financiación para rehabilitar y modernizar el retén del cuerpo municipal en Juan XXIII, en el marco de los pactos alcanzados con Vox. Todo ello se suma a "mejoras" en el servicio local de bomberos con la "reforma integral" del parque Jesús González Soria y las instalaciones de Ildefonso Prats.

En materia deportiva, ha resaltado la modernización de infraestructuras para "darle la vuelta" a estos complejos. Las actuaciones de este ámbito ya son "realidad" en una parte, según el primer edil, que ha proyecto la ejecución de estos trabajos hasta 2027.

A nivel educativo, Barcala ha mostrado su "apuesta decidida" por "mejorar infraestructuras", algo que ha justificado en que se ha triplicado el presupuesto destinado a mantenimiento "hasta los 1,3 millones de euros al año" y en el desarrollo e inicio de "proyectos y obras" en el último año "en más de una veintena de centros educativos".

En este ámbito, ha citado las obras del colegio La Almadraba, "de la mano de la Generalitat", para dar respuesta a la "creciente demanda de plazas educativas" en La Condomina y que previsiblemente abrirá sus puertas el curso que viene. También la puesta en marcha del nuevo colegio provisional 56, para dar una "respuesta rápida" a la "presión de la matriculación sobrevenida". En este punto, ha recordado que la semana pasada se adjudicaron las obras del colegio de educación especial El Somni.

Todos estos proyectos y actuaciones se enmarcan en la estrategia Alicante 4D, con "criterios claros y precisos", sobre un "modelo de ciudad mediterránea" para planificar "el futuro a 25 años vista" y "consolidar un nuevo diseño urbano" y "sostenible", con barrios en los que primarán las "infraestructuras verdes" y la "calidad de vida".

Barcala ha abogado por desarrollar una "nueva red de conexiones que facilite la movilidad interior y exterior" con el "foco" puesto en el peatón y para desplazar el tráfico a las afueras, con prioridad para el "transporte público" y el "flujo peatonal" en el centro y el frente litoral, junto con una "diversificación económica" y "atracción de actividades tecnológicas e innovadoras".

NUEVO PLAN GENERAL

Sobre el nuevo plan general estructural, el alcalde de Alicante ha asegurado que está previsto que en un mes se presente el borrador y el documento inicial estratégico en una jornada pública y que, antes de que acabe el año, se aprueben y trasladen estos a la Generalitat para iniciar el trámite de evaluación ambiental y territorial, tras un "ambicioso proceso de participación pública".

En vivienda, ha resaltado el impulso a nuevos barrios en la Albufereta, avances en Lomas de Garbinet y el desarrollo del sector dos del PAU 5 en Playa de San Juan, entre otras actuaciones, en las que se proyectan centenares de viviendas, de las que algunas serán protegidas. "Incrementamos la oferta de vivienda a corto plazo", ha sentenciado.

Además, ha remarcado la cesión de parcelas a la Generalitat para el Plan Vive, así como la "dinamización" de la bolsa de vivienda municipal para "facilitar el acceso" este recurso a quienes "de verdad lo necesitan" y la puesta en marcha del bono joven alquiler anunciado en el debate del estado de la ciudad del año pasado con 120.000 euros como "experiencia piloto". Según Barcala, solo este año se han movilizado 73,5 millones para la "modernización" urbana "necesaria".

FONDOS EUROPEOS EDIL

De otro lado, el alcalde ha calificado de "inexplicable" la gestión de fondos europeos EDIL por parte del Gobierno de España, tras la resolución provisional del reparto de estas subvenciones, emitida por la Dirección General de Fondos Europeos y que deja "en reserva" las ayudas solicitadas por el consistorio para financiar distintos proyectos por valor de 20 millones de euros.

Según Barcala, el Ayuntamiento, que ha alegado contra el reparto de estos fondos, va a buscar fórmulas para "ir sacando adelante" las iniciativas contempladas y "otras", en un contexto en el que Alicante se erige como "motor de la economía provincial".