Barcala dice que la "crisis humanitaria" en Gaza "está por encima de calificativos"

PSPV, Compromís y EU-Podem piden al alcalde que hable de "genocidio" y Vox cree que la izquierda quiere "tapar la corrupción de Sánchez"

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha asegurado que la "crisis humanitaria" que se está produciendo en Gaza "está por encima de calificativos", de "ideologías" y de "intereses particulares" y "partidistas".

Así lo ha manifestado este jueves en el pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento, en el que se han debatido tres declaraciones institucionales sobre este asunto. Ninguna ha salido adelante por las discrepancias entre los distintos grupos políticos.

El PP ha presentado como urgente un texto "en defensa de la paz en Oriente Medio" en el que ha reclamado "la atención a la crisis humanitaria desatada en la región y el final del conflicto entre Israel y Palestina". Sin embargo, no ha incluido la palabra "genocidio". La izquierda ha pedido a los 'populares' que utilicen ese término para referirse a la situación que se está produciendo en Gaza, algo que estos no han aceptado.

Precisamente, el PSPV, que ha dado sus votos al PP para poder debatir la declaración como urgencia, ha instado a Barcala a que el grupo 'popular' aceptara una enmienda para manifestar la "absoluta condena" del Ayuntamiento de Alicante "al genocidio y a la ocupación ilegal de Isarel en Gaza y Cisjordania". El primer edil lo ha rechazado.

Barcala ha afirmado que el PP ha planteado en el texto "una equidistancia que permitiera una declaración amplia, lo más amplia posible, donde cupiera sin ningún género de dudas la condena absoluta sin calificaciones" a esta situación. "Se están perdiendo vidas humanas sin etiquetas, sin DNI, sin más calificativo que ser víctimas de una situación absolutamente injusta y condenable", ha sentenciado.

La declaración del PP, que ha defendido la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, no ha incluido la palabra "genocidio" y ha defendido, asimismo, "el alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes y de presos palestinos, la distribución de la ayuda humanitaria a la población civil sin ningún tipo de obstáculo y poner freno a la escalada de la tensión bélica en esa región".

Además, ha apuntado que "solo con el mutuo entendimiento se podrán lograr relaciones normales, la coexistencia y la paz entre todos los pueblos y estados" de Oriente Medio, al tiempo que ha pedido "la más enérgica condena del pleno a todos los ataques contra la población civil, procedan de donde procedan".

En este contexto, la propuesta de grupo 'popular', que gobierna el consistorio en minoría, no ha salido adelante porque toda la oposición, conformada por PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, ha votado en contra.

"GENOCIDIO" Y "GOBIERNO CRIMINAL" DE ISRAEL

En el pleno también se rechazado otras dos declaraciones institucionales sobre la situación en Gaza. En primer lugar, PP y Vox han tumbado un texto de Compromís, que sí han respaldado PSPV y EU-Podem, sobre "el rechazo y la condena total a las acciones genocidas del Estado de Israel en la franja de Gaza y la exigencia de paz y libertad para el pueblo palestino". Además, se ha pedido adoptar "otros acuerdos adicionales" como especificar la declaración como persona 'non grata' del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que su coalición no solo condena el "genocidio que está perpetrando" el Ejecutivo de Israel, sino también los "ataques terroristas" de Hamás. "Respetamos al pueblo de Israel, pero no a su Gobierno, que es un Gobierno criminal".

Además, ha lamentado la "equidistancia" de los 'populares' en "llamar conflicto a lo que es una masacre" porque han muerto asesinados más de 65.000 palestinos y ha recordado que precisamente este miércoles el rey Felipe VI reclamó a Israel, ante la Asamblea General de la ONU, que detuviera la "masacre" en Gaza.

De otro lado, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha hablado de que en Gaza se están cometiendo "crímenes" y un "genocidio", situación que, tal y como ha resaltado, "obliga" e "interpela" a todos "a actuar".

"No podemos permanecer indiferentes", ha aseverado tras recordar que "se bombardean universidades, cooperantes, centros de naciones unidas" y "se priva al pueblo entero de la posibilidad de vivir con dignidad", además que los socialistas condenan igualmente los atentados del 7 de octubre de 2023 de Hamás.

Barceló (PSPV) se ha dirigido a los ediles de Vox como "señores fascistas" y les ha dicho que en esta situación "no se trata de elegir bandos". "Se trata de elegir entre la indiferencia y la humanidad y nosotros apostamos por la humanidad", ha zanjado.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha lamentado el "drama humanitario" que se está viviendo en Gaza y ha dicho que el Ayuntamiento de Alicante no se puede mostrar "indiferente" ante el "genocidio", algo que ha reconocido una comisión de investigación de la ONU. "La población civil palestina no tiene culpa absolutamente de nada", ha apuntado el edil, quien ha pedido "llamar a las cosas por su nombre".

"TAPAR MISERIAS Y CORRUPCIÓN DE SÁNCHEZ"

Desde Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha avanzado que sus ediles no apoyan "la hipocresía de la izquierda", a la que "no le importa lo que está pasando en Gaza" porque, según ha asegurado, "lo único" que busca es "tapar las miserias y la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez".

Durante su intervención en el debate, Robledillo ha dicho que su partido piensa que "en los plenos municipales hay que hablar de los problemas reales de los vecinos, no de lo que ocurre a miles de kilómetros de España".

Por su parte, la portavoz del PP ha replicado a la izquierda que utilice la "imparcialidad" como "bandera ideológica" para "tapar la actualidad política" y "edulcorar la situación política actual" y ha dicho que por este motivo el grupo 'popular' no respalda la declaración institucional de Compromís.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Igualmente, el pleno del Ayuntamiento ha rechazado una declaración institucional de EU-Podem para mostrar el "apoyo" del pleno a la misión humanitaria en Gaza efectuada por Global Sumud Flotilla. La coalición también ha exigido el "fin inmediato del bloqueo impuesto sobre la población gazatí". PP y Vox han votado en contra, mientras que PSPV, Compromís y EU-Podem sí han respaldado la propuesta.