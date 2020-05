Barcala dice que el "oscurantismo" sobre la desescalada tendrá consecuencias negativas en la economía

ALICANTE, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha advertido hoy de "las consecuencias tremendamente negativas que va a tener para la recuperación de la economía el oscurantismo y la falta de explicaciones a la hora de decidir el ritmo de desescalada en los distintos territorios".

Para el primer edil, "esta falta de objetividad, que se ha puesto de manifiesto por los diferentes mensajes lanzados desde la presidencia del Gobierno y desde la jefatura del Consell, va a tener unos efectos perversos en la lenta y progresiva recuperación de nuestra economía".

"Si hay algo que es de primero de economía es que los empresarios necesitan trabaja con certezas y no con incertidumbres, y las declaraciones de Pedro Sánchez y Ximo Puig sobre cómo estamos en la Comunidad Valenciana y más concretamente en la ciudad de Alicante en la batalla que todos estamos dando contra el virus, lejos de despejar dudas y allanar el horizonte, han puesto palos en las ruedas y han perjudicado muy seriamente a nuestros hosteleros, restauradores y hoteleros, y a toda nuestra industrias, autónomos y sector de servicios", ha señalado.

Barcala considera, en un comunicado, que "las declaraciones del presidente de la Generalitat generando unas expectativas que luego no se han cumplido empujaron a nuestros empresarios a gastar sus pocos recursos creyendo en sus promesas de pase a la fase 1 y el ninguneo de Sánchez, con una decisión que ni él ni el presidente de la Generalitat han sabido explicar a estas horas, ha hecho que esas compras vayan a la basura". "Entre la irresponsabilidad de unos y otros, la factura la pagamos todos", lamenta.

El alcalde ha reiterado este domingo su petición de "absoluta transparencia y objetividad a la hora de determinar las zonas que pueden pasar de una fase a otra". "No podemos trabajar con incertidumbres, no podemos jugar con la salud de nuestros ciudadanos haciéndoles creer que estamos avanzando bien para luego decirles que no. Así es imposible tomar medidas adecuadas a nivel sanitario y no podremos empezar a avanzar en el camino hacia la normalización", recalca.

APARCAR "LUCHAS INTERNAS DE PARTIDO"

"Pedimos al Gobierno central y a la Generalitat --continúa-- que las luchas internas de partido se aparquen y que por lo menos no empeoren más la situación con sus batallas y ajustes de cuentas. Les reclamamos margen para que desde los ayuntamientos, a la vista de que están demostrando una gran incapacidad para gestionar esta pandemia y sus efectos negativos, nos dejen y nos den los recursos necesarios para poder seguir acudiendo en rescate de nuestros vecinos y en ayuda de nuestros autónomos, pequeños y medianos empresarios".

"El Ayuntamiento redoblará esfuerzos y hará todo cuanto esté en su mano para que los sectores productivos puedan recuperarse y confiamos en poder seguir ayudando a nuestros autónomos y pequeños y medianos empresarios pero para ello tenemos que trabajar con certezas: saber en qué situación estamos en la lucha sanitaria contra el virus y conocer de cuántos recursos económicos vamos a disponer para ponerlos al servicio de nuestros vecinos", apostilla el alcalde.

Por último, Barcala considera "una evidente demostración del desconcierto en que se ha situado la Generalitat que el presidente Puig no haya sabido dar a estas alturas una explicación de los motivos por los que el Gobierno nos ha mantenido en fase 0". "Si en lugar de dedicarse a anunciar hospitales fantasma y test inexistentes se hubiera actuado con más eficacia a la hora de dotarnos de mascarillas, medios de protección para nuestros sanitarios y recursos económicos para ayudar a nuestros comerciantes y hosteleros estoy seguro de que estaríamos en una situación muy distinta", ha concluido.