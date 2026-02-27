Barcala ofrece "colaboración" a la jueza que investiga las adjudicaciones de vivienda protegida en Alicante

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ofrecido "toda la colaboración del Ayuntamiento" y la suya "personal" a la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde ha asistido a la V Jornada de Trabajo de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Según Barcala, la jueza "necesita toda la colaboración", algo que ha ejemplificado en la aportación, por parte del consistorio, de dos expedientes que le fueron requeridos: "Hemos aportado no solo los dos expedientes, sino, además, todos los expedientes que teníamos abiertos".

"Todo el resultado, por ejemplo, de las gestiones de averiguación que hizo la Policía Local, a la que pusimos en marcha inmediatamente", ha concretado, en alusión a las averiguaciones realizadas por agentes municipales en Les Naus, donde detectaron "más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia" son adjudicatarios de VPP, "aunque podrían ser más". En concreto, en una de estas situaciones, tres hermanos y dos primos de entre 18 y 24 años tienen un piso cada uno, según el consistorio.

"LIDERAR ESTA INVESTIGACIÓN"

En este sentido, el alcalde ha mostrado su compromiso con "liderar" la "investigación" municipal por la polémica de esta promoción de VPP, algo en lo que, según ha dicho, está "centrado" para "facilitar" a la justicia los datos que pueda pedir la magistrada y los que vaya "sabiendo" el consistorio. "Seguimos trabajando en ello", ha apostillado.

Del mismo modo, ha recordado que el Ayuntamiento cruzó "todos los datos" que "tuvieran algo que ver con funcionarios" de la administración local para "ver si tienen o no tienen relación" con Les Naus.

Asimismo, se ha remitido de forma expresa al comunicado de la junta de personal del consistorio, que decía que "el mero hecho de ser funcionario", "de ser familiar", "de ser conocido" o "de haber saludado algún día a alguien no es suficiente" para "justificar en cualquier caso cualquier tipo de actuación". "Pero todo debe ser investigado", ha matizado.

El primer edil ha insistido en que "no" va a permitir que "alguien que no tuviera derecho a una vivienda en esa urbanización se quede" con ella, en el caso de que se pudieran haber cometido irregularidades en las adjudicaciones.

También ha reiterado que el Ayuntamiento "tramitó" dos expedientes --el de adjudicación de la enajenación de la parcela municipal donde se levantaron luego las VPP y el de licencia de obras--, que "se iniciaron en 2016, cuando gobernaba en Alicante un tripartito de izquierdas".

"Cuando yo llego al gobierno en Alicante en abril del 2018 continúo el expediente, pero la decisión de que esa parcela era para ese tipo de vivienda y que se hacía por gestión indirecta ya estaba tomada y rematamos ese expediente", ha añadido.

Y ha continuado: "Todo lo relativo a la captación de cooperativistas, todo lo relativo a la evaluación de su idoneidad, todo lo relativo a la adjudicación y a la venta de las distintas viviendas es ajeno a la gestión y a la competencia del propio Ayuntamiento, por eso también Conselleria está realizando su propia investigación y por eso el juzgado está investigando la totalidad del procedimiento".

Sobre los expedientes abiertos por parte del Ayuntamiento, ha asegurado que se tomarán medidas si se determina alguna cuestión concreta, aunque ha avanzado que, si hay "algún tipo de trascendencia" para la instrucción, "la primera en conocerla" será la jueza.

MEDIDAS DE CONTROL

Preguntado por otras parcelas en las que la administración local pretende promover vivienda pública, ha resaltado que el consistorio está "en contacto con la Generalitat para todas las medidas que implementen" y ha insistido en que "la competencia para establecer las medidas por las que se accede" a VPP "son autonómicas".

"Absolutamente todas las medidas que se puedan sugerir y que está estudiando Conselleria se incorporarán a los pliegos porque hay una cuestión que es ineludible y es que hay que garantizar al máximo que cuando una vivienda es social llegue a quien tiene que llegar y en ningún caso puede acceder quien no debe llegar y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir en el sentido de incorporarla absolutamente a todos los pliegos de licitación", ha añadido.

En palabras de Barcala, "el problema no es cómo se ejecuta la vivienda, la cuestión es cómo se establecen los controles necesarios" para que no haya "irregularidades". "Yo no voy a dejar de construir ni una sola vivienda social", ha espetado a la izquierda en respuesta a sus críticas, tras lo que ha zanjado: "Las viviendas sociales que están previstas se van a hacer todas y lo que voy a asegurarme es que todas las viviendas sociales que se hagan lleguen a quien tienen que llegar".

"VOLUNTAD DEL PLENO"

Barcala, que no ha contestado más preguntas al respecto porque, según ha recalcado, "hay unas diligencias penales" y "comisiones de investigación" sobre las VPP de Les Naus, ha defendido la "voluntad del pleno" del Ayuntamiento.

Cabe recordar que en la sesión plenaria de este jueves PP y Vox sumaron sus votos para tumbar una declaración institucional conjunta de los grupos de la oposición de izquierdas --PSPV, Compromís y EU-Podem--, en la que pedían su reprobación.

Así, los voxistas votaron junto con los 'populares' en contra de esta iniciativa y se justificaron en que "no" querían participar en el "teatro político de la izquierda". No obstante, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, habló de "responsabilidad política" por la polémica de las VPP y, pese a rechazar la reprobación, volvió a exigir a Barcala que dejara su cargo.