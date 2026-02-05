Barcala pide "disculpas" por el "escándalo" de las VPP de Alicante: "Son situaciones que nos tienen que avergonzar"

Pleno del Ayuntamiento de Alicante sobre la polémica por las adjudicaciones de VPP en Playa San Juan - EUROPA PRESS

ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha pedido "disculpas" a los ciudadanos por el "escándalo" de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, unas "situaciones que nos tienen que avergonzar", ha reconocido. Así lo ha indicado en un pleno extraordinario y urgente celebrado esta tarde en el consistorio después de que lo haya solicitado la oposición, que al completo ha pedido su dimisión.

La polémica por las VPP se ha conocido tras tener conocimiento de que la exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal están entre los adjudicatarios de VPP.

Por estos hechos han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que ha negado tener vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción aunque una de las personas adjudicatarias de la promoción de viviendas es la madre de sus dos hijas.

El primer edil, que ha hecho un repaso de todas las fechas relativas a este caso, ha señalado que el tema de la vivienda es el que "más preocupa a las personas" y se ha referido a este caso como "un escándalo que abarca al tema de la vivienda" y "con suelo puesto a disposición por parte del ayuntamiento" para que "aquellas personas que tuvieran derecho a acceder a esa vivienda" lo hicieran.

"Si ese principio se ha quebrado, tenemos la responsabilidad de perseguir a quien haya infringido la ley y restablecer lo que tenía que haber sido el objetivo", ha afirmado Barcala, quien ha dicho que estas son situaciones "que nos tienen que avergonzar" y ha expresado "indignación", al tiempo que ha pedido "disculpas a todos los alicantinos que se sientan en este momento preocupados" e "inquietos" y "quieran respuestas".

Barcala ha afirmado que en este momento no puede dar respuesta a todas las preguntas que se suscitan y por ese motivo han solicitado "investigaciones internas" y han remitido el caso a Fiscalía, porque tiene "los medios" y "las competencias legales" para llevar a cabo investigaciones.

Desde la oposición, Carmen Robledillo, portavoz de Vox, le ha reprochado que "no ha velado por los intereses de sus conciudadanos" por lo que "tiene que dimitir" y ha lamentado "que se hable a nivel nacional de los pisos de Alicante" en lugar de "la corrupción del PSOE".

Para la portavoz dell PSPV, Ana Barceló, el equipo de gobierno está "bajo sospecha" y ha pedido la dimisión por la "gravedad" de los hechos: "No puede seguir al frente de este ayuntamiento ni un minuto más" porque esta es "una trama con el epicentro en el Ayuntamiento, que es el que puso las condiciones para la venta del suelo de todos los alicantinos".

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha pedido su dimisión al considerar que ha sido "o cómplice" o "no se ha enterado" del "uso fraudulento" de esas viviendas", mientras que Rafa Mas, el síndic de Compromís, ha criticado las "corruptelas" del PP, ha pedido saber "si había información privilegiada" y ha reclamado la "expropiación forzosa" de quienes han conseguido una vivienda de forma irregular.

Por su parte, Mari Carmen de España, portavoz del grupo 'popular', ha defendido las actuaciones de Barcala tras conocerse esta polémica y ha alabado la "respuesta ejemplar, contundente, rápida y transparente" del alcalde "desde el minuto uno" y "sin esconder absolutamente nada", "dos dimisiones producidas en las primeras horas".

((Habrá ampliación))