Barcala pide al Gobierno "máxima celeridad" y "agilizar" la variante de Torrellano

Archivo - Imagen de un tren a su paso por la costa en Alicante - PLATAFORMA VARIANTE DE TORRELLANO YA - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha exigido este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que dirige Sara Aagesen, "la máxima celeridad en la tramitación de la declaración de impacto ambiental preceptiva para que avance el proyecto de la variante de Torrellano y se pueda iniciar cuanto antes la licitación de las obras de la primera fase".

Así se ha pronunciado el primer edil desde la ciudad china de Weihai, donde encabeza una delegación municipal y empresarial de la capital alicantina para participar en una cumbre internacional, después del anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la licitación de la redacción de los proyectos de la segunda fase de esta actuación ferroviaria.

Barcala ha recordado en un comunicado que el gobierno municipal que preside "viene exigiendo desde hace siete años la ejecución de este proyecto clave para la conexión ferroviaria de la ciudad con el aeropuerto, el desmantelamiento de las vías en la fachada litoral sur en los barrios de Aguamarga y San Gabriel y el enlace del Corredor Mediterráneo".

En este sentido ha incidido en que "es un asunto capital" para la ciudad y "para todos los vecinos que llevan muchos años reclamándolo", a los que ha mostrado el apoyo "sin fisuras" del ejecutivo local, mostrado "desde el primer momento".

Por este motivo, el primer edil, que ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante tiene pendiente la presentación "en breve plazo" del proyecto del Parque Central, ha reclamado también la "máxima y necesaria coordinación entre los diferentes ministerios para que la variante de Torrellano no sufra retrasos indebidos".