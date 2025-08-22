Barcala pone en valor el trabajo de la primera brigada forestal encargada de cuidar los pulmones verdes de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recorre la Serra Grossa con brigadistas que cuidan los montes de Orgegia, San Julián, Benacantil, Tossal, Colmenares, Porquet, Cala Cantalar y Villafranqueza - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto en valor la labor de la primera brigada forestal encargada del cuidado de los bosques de la ciudad durante una visita realizada con los brigadistas y el concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, y Seguridad, Julio Calero, a la sierra de San Julián, popularmente conocida como Serra Grossa.

El gobierno de Barcala licitó por primera vez en el consistorio alicantino un contrato específico para el mantenimiento de las zonas boscosas urbanas y periurbanas el pasado mandato, "consciente de la necesidad de cuidar y proteger estos grandes pulmones verdes que tiene la ciudad", según ha destacado el ejecutivo local en un comunicado.

En concreto, Alicante incorporó en 2020 este servicio para la limpieza y mantenimiento de pinadas y zonas boscosas urbanas y periurbanas, que fue adjudicado a la mercantil Eulen S. A. para un periodo de tres años por 817.349 euros y dos posibles prórrogas de un año cada una, ambas ejecutadas con un incremento de 66.919 euros anuales.

Barcala, junto al nuevo concejal del área, ha puesto de relieve "la importancia de esta brigada forestal municipal la limpieza, cuidado y conservación de los montes de la capital". Ambos han manifestado "la intención de seguir y mejorar su disposición y capacidades en el nuevo contrato que se espera sacar a licitación en breve".

"Hemos conseguido en estos últimos años que nuestros bosques gocen de buena salud con el cuidado de esta brigada forestal e inversiones que nos han permitido poner en valor estos grandes pulmones verdes de nuestra ciudad mejorando la calidad ambiental, prevenir incendios forestales y ampliando las posibilidades de esparcimiento de los alicantinos", ha subrayado el primer edil.

EQUIPO Y LABORES

La brigada forestal está compuesta por un encargado, un oficial y cinco peones que se encargan de forma permanente de realizar las tareas necesarias para "garantizar la salud de la masa forestal, la prevención de incendios, la mejora paisajística y la seguridad de los ciudadanos".

Entre sus labores, están la eliminación de pinos secos o con riesgo de caída, limpieza y desbroce, retirando la vegetación seca y la maleza para prevenir incendios forestales, y el refaldado del arbolado con la poda selectiva de ramas bajas para elevar la copa para protegerlos en caso de incendio.

También la limpieza de basuras y retirada de escombros en las zonas forestales públicas, así como realizar reparaciones de vallados, riegos y nuevos sistemas para asegurar la correcta hidratación de la vegetación, "especialmente en periodos de sequía".

Igualmente, realizan labores de fumigación y eliminación de plagas con tratamientos fitosanitarios anuales, apoyo a las reforestaciones, acondicionamiento de senderos y reparación y mantenimiento de talanqueras --barreras de madera o metálicas-- dispuestas para "proteger a las personas o delimitar espacios sensibles al tránsito de personas".

"Hemos podido comprobar en esta visita las labores que realiza esta brigada como la limpieza y desbroce, eliminación de pinos secos o mantenimiento de senderos y miradores en un entorno como es el de la Serra Grossa, labores muy necesarias para el cuidado y conservación de nuestros montes", ha enfatizado Barcala.

REGENERACIÓN DE LA SERRA GROSSA

La sierra de San Julián o Serra Grossa va a ser objeto de una actuación de regeneración por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento y la empresa Cívica, propietaria de gran parte de los terrenos, que incluirá la mejora de las infraestructuras de acceso, identificación de itinerarios, mejora de conservación y paisajística "de este entorno natural privilegiado que preside la bahía de Alicante entre el Postiguet y la Albufereta".

El alcalde ha resaltado la "importancia social y sentimental" que tiene la Serra Grossa para los alicantinos y que forma parte de la red de senderos urbanos de la ciudad. También que esta actuación "va a permitir mejorar sus accesos, infraestructuras medioambientales y reforzar su integración con el núcleo urbano".

"Una labor que el gobierno de Luis Barcala ha implementado en los últimos años también en espacios como los montes Tossal y Benacantil con actuaciones de consolidación de las laderas, instalación de riego, identificación de los senderos y la instalación de dotaciones recreativas, entre otras actuaciones", han zanjado desde el gobieron local.