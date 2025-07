Barcala prevé llevar al pleno de julio ampliar la moratoria de licencias a nuevos bloques turísticos en Alicante

PSPV, Compromís y EU-Podem creen que la medida es "tardía" e "insuficiente"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este jueves que el equipo de gobierno prevé elevar al pleno de julio una propuesta para que la moratoria de dos años en la concesión de licencias de pisos turísticos, que ya está en vigor, se amplíe a nuevos bloques completos de este tipo de viviendas.

Así lo ha desvelado este jueves en declaraciones a los medios tras participar en un reconocimiento al europeísta Juan Cantó, a quien el consistorio ha dedicado una glorieta en el acceso al barrio residencial Vistahermosa Norte.

Según ha manifestado el primer edil, incluir en esta moratoria las nuevas licencias para bloques completos de pisos turísticos puede suponer un "parón" para "reflexionar" sobre "cómo regular e integrar" este tipo de apartamentos en la ciudad. Todo ello, en un contexto en el que se está redactando el futuro Plan General Estructural (PGE) de la capital alicantina.

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha indicado que las decisiones de Barcala "obedecen más a reacciones a la desesperada que a una hoja de ruta" para la ciudad de Alicante.

"Llevamos meses reclamando que se adopten medidas para poner orden en el sector del alojamiento turístico, pero hasta ahora ha reaccionado de forma tardía e insuficiente", ha aseverado Barceló en declaraciones distribuidas a los medios, en las que ha reiterado: "Barcala ha sido incapaz de poner orden con un modelo turístico sostenible porque no tiene un modelo de ciudad".

En este contexto, la portavoz socialista considera "lamentable" que "se pierda un baluarte de la cultura en Alicante" como es la librería 80 mundos, fundada en 1984 y ubicada en la avenida General Marvá, que está situada en un edificio cuyos propietarios quieren convertirlo en un bloque de pisos turísticos.

"BARCALA ESTÁ AL SERVICIO DE LA ESPECULACIÓN"

De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que su grupo "no se fía" del alcalde, al que ha acusado de estar "al servicio de la especulación".

"Varias mentiras persiguen su mandato. La primera, que iba a perseguir los pisos turísticos ilegales y aún no ha hecho nada. La segunda, que iba a reorganizar el área de Urbanismo eligiendo a dedo una directora general y está más colapsado que nunca", ha indicado.

Según Mas, el primer edil "impulsó una moratoria que supondría la reordenación del mercado de los pisos turísticos y lo que ha provocado es un coladero de especuladores".

De hecho, ha continuado, "la especulación inmobiliaria está destruyendo" la ciudad y "este Ayuntamiento", que él considera "gobernado por PP y Vox", está "claramente al servicio de los fondos de inversión, los rentistas, los especuladores y las contratas, gobernando en contra de la gente y sus necesidades".

En declaraciones distribuidas a los medios, el portavoz de la coalición valencianista ha indicado que "Compromís registró unas 500 denuncias ciudadanas sobre pisos turísticos ilegales y aún no se ha hecho nada al respecto".

"Lo más grave es que el alcalde tiene la potestad para inspeccionar y cerrar estos pisos turísticos, pero desde que en enero anunció que asumiría dichas competencias no ha movido ni un dedo", ha lamentado Mas.

De hecho, ha recalcado que "PP y Vox impulsaron en enero una moratoria para no dar más licencias a pisos turísticos, pero excluyeron a los bloques de pisos", algo que, a su juicio, "está provocando la expulsión de vecinos de edificios y el cierre de sus comercios, como ha pasado con la librería alicantina 80 Mundos, referente cultural de esta ciudad".

"Desde Compromís no vamos a caer en la propaganda de Barcala, que ahora, gracias a la protesta en prensa de la librería 80 Mundos a la que echan del bloque junto a los vecinos, intenta lavar su imagen. No nos fiamos", ha sentenciado Mas.

PREGUNTAS SOBRE LICENCIAS OTORGADAS

Además, ha avanzado que preguntará al gobierno local por registro y en el pleno "cuántas licencias se han dado de pisos turísticos y de bloques en los últimos cuatro años" y "cuántas inspecciones se han realizado a pisos turísticos ilegales, incluyendo las denuncias registradas por Compromís".

"Esto demuestra que la prioridad de este gobierno no es proteger a la ciudadanía ni regular el mercado para evitar abusos, sino favorecer a los intereses económicos que están provocando la subida descontrolada de los precios y la expulsión de vecinos", ha insistido el edil de Compromís.

"LLEGA TARDE" Y ES "INSUFICIENTE"

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha aseverado que "esta ampliación de la moratoria llega tarde y sigue siendo claramente insuficiente". Además, ha acusado al primer edil de ser "cómplice" de un modelo "que ha convertido la vivienda en un negocio para fondos de inversión, expulsando a vecinos y vecinas de sus barrios y de la ciudad a otras poblaciones".

"No basta con suspender licencias. Si no se acompaña de medidas estructurales, esto será solo maquillaje político, porque sin límites reales a los especuladores, sin inspección efectiva y sin parque público de alquiler, esto no es más que maquillaje político", ha detallado en declaraciones distribuidas a la prensa.

Además, en un comunicado, EU-Podem también ha mostrado su "apoyo" a la librería 80 Mundos, que "no es solo un comercio ni siquiera una librería al uso", sino "un refugio" donde "la literatura ha encontrado un hogar y, con ella, las lectoras, las soñadoras, los inconformes, las y los curiosos".

"Es un espacio de resistencia cultural en pleno corazón de Alicante. Hoy, ese espacio está en peligro. Su edificio ha sido comprado por un fondo buitre, una de esas entidades que entienden la ciudad como un tablero de Monopoly y no como un lugar donde se tejen comunidades", han añadido.

Y han concluido: "Quieren convertir el lugar en apartamentos turísticos. Otra tienda menos. Otro trozo del barrio que se pierde. Otro paso más en un modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes para hacer sitio al turista de paso".