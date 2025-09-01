Barcala prevé un otoño político en Alicante "muy caliente" y defiende su "hoja de ruta" hasta 2027

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este lunes que prevé un otoño político "muy caliente" en la ciudad y ha defendido que tiene una "hoja de ruta" y "un programa que cumplir" y al que dar "continuidad" hasta el final de la legislatura en 2027. "Ni más ni menos", ha apostillado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras visitar las obras del nuevo colegio público La Almadraba junto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, donde ha sostenido que la "máxima prioridad" del equipo de gobierno local es "cumplir con todo ese programa electoral", con "todas las inversiones, con todos los proyectos" que hay "en marcha y que se vayan ejecutando".

En este sentido, el alcalde alicantino ha incidido en que espera "intensidad" para este nuevo curso político y se ha comprometido a "no dejar de trabajar ni un minuto para dar cumplimiento a las necesidades que tiene la ciudad".

De otro lado, preguntado por otras inversiones y proyectos pendientes en Alicante, ha asegurado que el Ayuntamiento está "permanentemente analizando cuáles son las necesidades dentro del municipio" y que las trasladan a la Generalitat "para que las evalúe".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que Alicante ha estado "los ocho años del Botànic reclamando instalaciones" como las del nuevo colegio La Almadraba: "Encontramos una interlocución y, cuando planteamos las necesidades que tiene la ciudad de Alicante, nos están atendiendo".

"Eso es una gran diferencia y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, es decir, ocho años de Botanic, cero viviendas, cero centros escolares, cero centros de salud y en dos años y medio, vamos camino del tercer año del gobierno de Carlos Mazón, podemos estar viendo las obras", ha apuntado.

Y ha continuado: "No estamos hablando de fotos, no estamos hablando de anuncios, que ocho años de anuncios son muchos anuncios, estamos hablando de realidades y esa es la gran diferencia y eso es lo que hay que poner en valor".

De otro lado, ha reiterado que él como primer edil de Alicante y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, siguen "cuadrando agendas" para la presentación del proyecto del futuro Parque Central.