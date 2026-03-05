Barcala reclama al Gobierno que "se fije de una vez en Alicante" e invierta en vivienda social

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reclamado este jueves al Gobierno que "se fije de una vez" en la ciudad y la provincia, tanto en inversión para vivienda social como en el resto de áreas, para que la demarcación deje de ser "la última de España" en los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha manifestado el primer edil a preguntas de los medios sobre la visita este jueves de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a Alicante y Alcoi.

Al respecto, Barcala ha instado al Ejecutivo central a que "invierta" en vivienda social: "Necesitamos que el Gobierno de España también invierta, porque el Ayuntamiento de Alicante no va a parar en la promoción y en la puesta a disposición de viviendas sociales para cubrir la demanda enorme que tenemos ahora mismo de vivienda social", ha recalcado.

Además, ha hecho notar que "el Gobierno de España lleva, no sé si son siete años, prometiendo 200.000 viviendas por toda España". "Pues a ver si de una vez el Gobierno de España se fija en Alicante y ya no solo para hacer inversiones en general, que no hay inversiones, sino para hacer unos presupuestos que no nos sigan situando como la última provincia de España, 52 de 52", ha espetado.

El edil ha expresado su deseo de que el Gobierno "se comprometa a hacer un plan de vivienda social en la ciudad y para la provincia de Alicante".

Por último, el dirigente municipal 'popular' ha insistido en que desde el consistorio van a seguir "con todos los proyectos y con todas las promociones que teníamos previstas y siempre, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que una vivienda social llegue a la persona que la necesita, que cumpliendo los requisitos la necesita".