Barcala reitera que el Ayuntamiento de Alicante busca un "local adecuado" para recuperar el centro de día de mayores

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reiterado que el Ayuntamiento está buscando un "local adecuado" para reabrir el servicio de estancias diurnas (SED) tras el cierre del centro de día de Plaza América en agosto.

Así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a los medios, en las que ha apuntado que en esas antiguas instalaciones se va abrir un centro comunitario, "que va a dar servicio ni más ni menos que a tres de los barrios de los alrededores, multiplicando la oferta".

"Y respecto a aquellos que recibían el servicio, que no son 40 y lo sabe todo el mundo, pero me da lo mismo, con que fuera uno el que lo necesitara, estamos buscando el local adecuado y trabajando con Conselleria para que, a la mayor brevedad posible, se restablezca ese servicio", ha remarcado el primer edil.

Una vez encontrado el nuevo emplazamiento, se licitará el servicio porque el Ayuntamiento no cuenta con la plantilla para prestarlo: "Es que, además, no somos ni siquiera competentes, no está tampoco previsto el contrato programa y se licita de nuevo el servicio y la empresa que se adjudique dispondrá del personal que sea necesario".

ATAQUES A LA OPOSICIÓN

Preguntado por críticas de la oposición sobre la gestión del área de Servicios Sociales y por "recriminaciones" del Síndic de Greuges al consistorio, Barcala ha dicho que el defensor del pueblo valenciano "unas veces con fundamento jurídico hace unas recomendaciones" y en otros casos emite "opiniones".

"Yo valoro muchísimo la opinión del Síndic, muchísimo, la tengo siempre en consideración, pero una cosa son las recomendaciones que tienen un fundamento jurídico, las cuales inmediatamente nosotros las ponemos en marcha, las atendemos y las ponemos en marcha, y otras son las opiniones, que las tengo en cuenta por el mucho respeto que me merece el Síndic", ha añadido.

Asimismo, ha afeado a la oposición que diga que "todo está fatal" y que "Alicante es lo peor de lo peor": "Nunca he visto una oposición en ningún otro sitio que hable tan mal de su ciudad y, además, de una forma tan injustificada. Pero bueno, están recibiendo lo que reciben".

"La gente sabe perfectamente qué es lo que está representando y qué es lo que está haciendo y diciendo cada uno. Y yo tengo que decirlo, a mí me da muchas veces lástima, mucha pena, el tipo de oposición que estamos recibiendo porque o es inexistente, y todos sabemos que muchas veces la oposición es inexistente, o cuando levantan la voz es para hacer sistemáticamente el ridículo o para atacar de una forma absolutamente injustificada e injustificable a Alicante desde todos los puntos de vista", ha sentenciado Barcala.

En este punto, el primer edil ha dicho que "claro que habrá cosas que haya que mejorar, claro que hay cosas que no se hacen bien", pero ha afeado a la oposición que quiera "a dar esa imagen apocalíptica" y "catastrófica" de la capital alicantina.

"Cada uno hace lo que cree que debe hacer. Yo entiendo que la oposición no tiene otra estrategia en estos momentos, pues vale, que haga lo que crea que debe hacer. Luego se recogen los resultados y, bueno, en el salón de plenos la distribución lo dice con mucha elocuencia", ha subrayado.

De otro lado, preguntado por el punto de encuentro familiar, ha dicho que "ya se está preparando" una "alternativa" y que "en muy breve plazo" se anunciará su ubicación, aunque por el momento no ha concretado cuál será.