Barceló pide una reunión con Barcala para trasladarle propuestas del PSPV para los presupuestos de Alicante de 2026

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha pedido reunirse con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, con el fin de trasladarle propuestas del grupo socialista para los presupuestos municipales de 2026.

"Si la voluntad real del equipo de gobierno del PP es abrir un proceso de diálogo, estamos dispuestos a aportar propuestas concretas para ejecutar inversiones y potenciar servicios que mejoren la vida de los alicantinos y alicantinas", ha manifestado Barceló en un comunicado.

En este sentido, ha respondido a las declaraciones de la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, quien ha aseverado esta semana que los 'populares' están "abiertos a escuchar a todos los partidos políticos que tengan algo que decir sobre la mejora de la ciudad".

Según el PSPV, "teniendo en cuenta los plazos marcados por el ejecutivo de Barcala, el presupuesto tendría que estar aprobado dentro de un plazo de seis semanas". Así, el grupo socialista ha instado al primer edil a "escuchar ya la batería de propuestas que, en muchos casos, emanan de las reivindicaciones de los diferentes barrios de Alicante, que, hasta ahora, han sido desatendidas".

La portavoz socialista ha señalado que las propuestas contienen "medidas para facilitar el acceso a la vivienda en una ciudad en la que cada vez más personas jóvenes y familias se marchan" por "la imposibilidad de hacer frente a los precios del alquiler o compra de inmuebles".

También "medidas para diseñar un plan de inversiones plurianual para hacer frente a las carencias en los barrios" y propuestas para "ampliar y estabilizar la plantilla de servicios sociales", así como para "avanzar en materia de igualdad y sostenibilidad".

"Para que dicho encuentro sea realmente constructivo, se ha solicitado que el equipo de gobierno nos traslade en la misma reunión las líneas generales del presupuesto de 2026 y una evaluación del impacto del plan de ajuste aprobado para los ejercicios 2025-2026 en el presupuesto", ha apuntado.