Barcos parados y protestas en Santa Pola y Madrid: la pesca valenciana se suma a las movilizaciones del sector

Protesta en Santa Pola por el nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea (UE) - COFRADÍA DE PESCADORES DE SANTA POLA

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector pesquero de la Comunitat Valenciana ha amarrado sus barcos este lunes y no ha salido a faenar para sumarse a la jornada de movilizaciones convocada a nivel nacional contra la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea (UE).

Una delegación valenciana ha acudido a la concentración en Madrid que se ha celebrado por la tarde con motivo de la reunión entre la secretaria general de Pesca del Gobierno de España, Isabel Artime, y 34 representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Además, por la mañana se ha celebrado una concentración en el puerto de Santa Pola (Alicante).

El secretario general de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola (Alicante), José Antonio Díez, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que "año tras año" se suman "nuevas presiones" al sector y que los pescadores están "hartos".

"Primero empezamos con el recorte de días. Cada vez tenemos menos días de pesca, artes muchísimos más selectivos y ahora ya han puesto medidas totalmente inviables. Entonces ya hemos dicho basta y hemos llegado nuestro límite", ha explicado.

En concreto, Díez ha recriminado la obligación de notificación previa cuatro horas antes de la llegada a puerto y el registro de todas las capturas. Según ha advertido, resulta "completamente inviable" pesar las capturas a bordo con precisión y cada vez que fallen los pescadores recibirán 3.000 euros de multa.

"No pedimos nada más que poder trabajar en paz. Simplemente es lo que reivindicamos, trabajar y que nos dejen trabajar, que los principales interesados del medio marino somos nosotros. ¿Quién va a querer preservar más el medio marino que el propio pescador que come de él?", ha subrayado.

La jornada de movilización ha arrancado en Santa Pola, una de las mayores cofradías de la Comunitat Valenciana con cerca de cien embarcaciones que se han quedado en puerto. Precisamente en el puerto, se han congregado pescadores y vecinos para protestar ante las medidas del Reglamento de Control, con pancartas con mensajes como 'Europa quiere hundir la flota española. Es imposible cumplir sus medidas' o 'Inspectores de pesca, saben que es iposible cumplir esta normativa ¡Ayúdennos!'.

La Federación Nacional de Cofredías de España, en su comunicado, expone que el sector está "hiperregulado" y "atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema". "Este planteamiento amenaza la viabilidad económica del conjunto de la flota, incrementa los riesgos de seguridad marítima y pone en peligro un modelo pesquero que ha demostrado ser compatible con la conservación de los recursos y el equilibrio ecosocial del litoral", afirma la organización nacional.