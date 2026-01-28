Los bares y restaurantes valencianos adheridos a Hostelería #PorElClima crece hasta suman 1.537 en 2025, un 25,6% más

Archivo - Hostelería #PorElClima acompaña a los negocios hosteleros en su hoja de ruta hacia la descarbonización de su actividad - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hostelería #PorElClima cerró 2025 en la Comunidad Valenciana con 1.537 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, frente a los 1.224 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 25,6% en solo un año, lo que refleja el compromiso e implicación cada vez mayor del sector en la lucha contra el cambio climático, según han informado los impulsores de la inciciativa.

Desde su puesta en marcha en 2017, el proyecto-impulsado por Coca-Cola y Comunidad #PorElClima (con secretaría técnica de ECODES), con el apoyo de Hostelería de España- acompaña a los negocios hosteleros en su hoja de ruta hacia la descarbonización de su actividad, combinando sensibilización, medición de impacto y apoyo económico directo para la reducción de sus emisiones.

A nivel nacional, Hostelería #PorElClima cerró 2025 con 18.129 bares, restaurantes y cafeterías adheridos, lo que supone un crecimiento del 31% respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2017, los establecimientos adheridos han puesto en marcha más de 313.800 acciones en favor del clima.

Entre las acciones más implantadas destacan la sustitución de la iluminación tradicional por bombillas LED, la reutilización y reciclaje de envases, el trabajo con proveedores locales, la optimización de temperaturas en equipos de frío, la instalación de reductores de caudal o los sistemas de detección de presencia para la iluminación.

Desde 2023, concede bonos climáticos --ayudas directas-- de 1.000, 2.000 y 4.000 euros para que los establecimientos puedan implementar mejoras tecnológicas orientadas a la reducción de emisiones y al ahorro de costes derivados de los consumos.

La vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Esther Morillas, ha indicado que el crecimiento de Hostelería #PorElClima "demuestra que la sostenibilidad ya forma parte de la estrategia de miles de bares y restaurantes en toda España".

"La hostelería es una protagonista imprescindible de la acción climática. Los bares, restaurantes y cafeterías son fundamentales para aterrizar los grandes objetivos del Acuerdo de París en acciones concretas, cotidianas, en sus locales trasladando a las calles, barrios y comunidades en las que se ubican, su ejemplo de compromiso. Durante 2025, Hostelería #PorElClima ha consolidado su papel como iniciativa de referencia en sostenibilidad y descarbonización del sector hostelero", ha puesto en valor el director Misión Clima y Mercado de la Sostenibilidad de ECODES, Pablo Barrenechea.