Barrachina afirma que habrá ayudas por medio millón de euros para agricultores que arranquen cultivos por clorosis

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, atiende a los medios. - GVA

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado este miércoles que la Generalitat tiene previsto destinar "hasta medio millón de euros" para compensar a los agricultores que tengan que arrancar sus cultivos por infección de la clorosis nervial amarilla.

"El gobierno valenciano va a estar aportando efectivamente con ayudas directas cuando se produzca la destrucción de la planta", ha asegurado, a preguntas de los medios de comunicación este miércoles antes de reunirse con representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Fuentes de la Conselleria han precisado a Europa Press que el departamento que dirige Miguel Barrachina tiene prevista una línea presupuestaria para este fin con más 500.000 euros. Así, han avanzado que "se está preparando la convocatoria para que aquellos que se vean afectados puedan pedir las ayudas".

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera publicó el pasado 21 de abril una resolución por la que declaró la presencia de la plaga denominada 'Potexvirus citriflavivenae', conocida como clorosis nervial amarilla, y estableció medidas para su control, entre ellas la eliminación obligatoria de las plantas afectadas.

Tras ello, esta semana La Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que habilite una línea de ayudas específica y urgente para las explotaciones citrícolas afectadas por la obligación de destrucción de cítricos como consecuencia de la confirmación oficial de la presencia del virus de la clorosis nervial amarilla.

Al respecto, Barrachina ha resaltado que la Comunitat Valenciana es el "único territorio que ya ha establecido que va a haber ayudas". "Hemos previsto hasta medio millón de euros, no porque lo pida esta entidad, sino porque lo necesitan nuestros agricultores, en este caso sobre todo aquellos que cultivan el mejor limón del mundo, que se produce sobre todo en Alicante y en la comunidad hermana de Murcia, pero también en otros puntos de la Comunitat Valenciana".

Barrachina ha explicado que la clorosis amarilla "en este momento no tiene tratamiento" y, por tanto, ha señalado que la Conselleria tratará de "compensar a aquellos agricultores que para, evitar su propagación, deben acudir a arrancar sus plantaciones con el dolor sentimental y económico que eso produce".

El titular de Agricultura ha destacado que la Comunitat Valenciana es "el territorio nacional con mayores aportaciones a la sanidad vegetal, 39 millones de euros cada año para tener la mejor sanidad de nuestros cultivos". "Y, por tanto, en este caso que afecta al limón, lógicamente también vamos a estar junto a ellos", ha remarcado.