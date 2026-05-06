Barrachina critica la "desidia" de la CHJ en la transferencia Júcar-Vinalopó y exige las obras del embalse de San Diego

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se reúne con representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa - GVA

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado la "desidia absoluta" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por haber "incumplido reiteradamente la obligación de presentar" el plan anual de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, al tiempo que ha exigido al Gobierno central la ejecución urgente de las obras del embalse de San Diego.

De este modo se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, antes de reunirse con representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa en la sede de la Conselleria en València.

Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informó de que ha dictado una sentencia en la que avala la vigencia del convenio suscrito en 2007 para el trasvase Júcar-Vinalopó pero anula la transferencia de agua entre ambos ríos, concretamente entre el azud de la Marquesa, en Cullera (Valencia), y Villena (Alicante), autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en febrero de 2024 sin antes establecer un plan anual de explotación.

Preguntado al respecto, Barrachina ha lamentado que la actuación de la CHJ ha sido "negligente en esto como en tantas otras cosas" y ha criticado que el presidente de la misma, Miguel Polo, "ha incumplido reiteradamente la obligación de presentar ese plan anual, que es la única deficiencia formal que contiene ese magnífico trasvase que riega parte de nuestras tierras".

Por tanto, ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar que "esté a la misma altura que nuestro regantes", que "cumpla con todas sus obligaciones" y que su presidente firme anualmente los planes de explotación.

A juicio de Miguel Barrachina, "tenemos una administración del Estado experta en exigir a todo el mundo el riguroso cumplimiento de sus obligaciones y, sin embargo, en las suyas manifiesta una desidia absoluta".

"No es posible que esa sentencia convalide lo que es un trasvase indispensable y, a la vez, reproche a un organismo, que se significa por exigirle a todo el mundo, el cumplimiento de las obligaciones. De las suyas no ha sido capaz de atender ninguna en el plazo correcto", ha reprochado.

EMBALSE DE SAN DIEGO

Respecto a los motivos de la reunión mantenida este miércoles con representantes de los regantes, el conseller ha señalado que el objetivo es trasladar la "admiración, respeto y además el respaldo a un proyecto indispensable como es el trasvase Júcar-Vinalopó".

Barrachina ha exigido al Gobierno central que ejecute "las obras de reparación del embalse de San Diego" porque esta infraestructura es "indispensable para que funcione el trasvase, en el cual se pierde un 80% del agua". "No funciona. Sin el embalse de San Diego, no hay trasvase eficaz", ha lamentado.

Asimismo, el titular de Agricultura ha pedido que, en caso de averías o deficiencias imputables a la falta de mantenimiento, se compense a los regantes con caudales adicionales u otras fuentes de suministro, evitando así perjuicios al sector agrícola.

En definitiva, ha reclamado "el embalse de San Diego, el mantenimiento en estado óptimo, su compensación cuando no es así y, lógicamente, las normas anuales que deben regular la explotación".

MARGEN IZQUIERDO DEL POSTRASVASE

Asimismo, Barrachina ha recordado que la Generalitat está invirtiendo 30 millones de euros en las obras del margen izquierdo del postrasvase Júcar-Vinalopó. Ha detallado que "en los próximos meses" culminará la fase 2 de las obras que la nueva la fase 3 anunciada finalizará "hacia final del próximo año y principios del siguiente".

El conseller ha indicado que en enero de 2027 ya estarán "disponibles y útiles esos 30 millones de euros que completarían una inversión indispensable, no solamente para nuestros agricultores, más de 10.000 que riegan 50.000 hectáreas, sino 1.600.000 habitantes que dependen del buen uso que se hace de ese agua".