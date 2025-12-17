Barrachina dice que era "obligación" de Polo (CHJ) transmitir al Cecopi el correo que alertaba de la situación de Buseo

Archivo - Vista de la presa de Buseo, a 11 de diciembre de 2024, en Chera, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha cargado contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, por la gestión de la presa de Buseo el día de la dana y le ha preguntado por qué "guardó silencio" en el Cecopi, tanto él como "su coordinadora de organismos del Estado", la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Además, ha asegurado que aquel día era "obligación" de este comunicar el correo que alertaba de la posible rotura de la infraestructura.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia este miércoles en Les Corts para exponer las líneas de actuación de su departamento, después de que el PSPV y Compromís le hayan afeado que sea el "responsable político" de la presa y eso le "obliga a estar pendiente antes, durante y después" de una emergencia como la dana.

Barrachina ha reiterado que su Conselleria "no puede actuar" en situaciones de emergencia porque la gestión de la presa está privatizada desde 2017, durante la etapa del Botànic, con la entonces consellera Mireia Mollà, de Compromís, al frente del área de Agricultura.

"Usted lo privatizó", ha replicado el conseller a la diputada de la coalición Paula Espinosa. En esta línea, Barrachina ha leído un documento firmado por Mollà tras un informe de la Agencia de Seguridad de la Generalitat dirigida por el entonces secretario autonómico de Emergencias, José Mª Ángel, "el de los 40 años falsificando títulos".

En dicho escrito, según ha relatado Barrachina, "se informa de que la Dirección General del Agua carece de la capacidad para realizar los trabajos objeto de contratación y que no hay técnicos suficientes". Por lo tanto, ha continuado el conseller, son Mollà y el entonces 'president' de la Generalitat Ximo Puig quienes "deciden privatizar la gestión" de Buseo. "Pero no la gestión de la presa, la gestión de todas las emergencias", ha recalcado.

"ABOCHORNADOS" TRAS HABERSE "AUTOINCULPADO"

Dicho esto, ha afeado a los representantes de la izquierda que hoy no hayan "salido" a hablar sobre este tema porque, a su juicio, están "abochornados" después de haberse "autoinculpado".

Y ha apuntado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): "Cuando hay lluvias, la gestión de la presa le corresponde a Miguel Polo, no porque lo diga yo, sino porque hay una cosa que dice 'Normas de explotación del embalse de Buseo', de --la exministra para la Transición Ecológica-- Teresa Ribera y Ximo Puig, que rigen estas normas de explotación".

Por tanto, ha reprochado también a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que haya "inculpado a su compañero" y haya "incriminado" a Polo, que ha insistido en que es el "responsable de la presa de Buseo": "Recibió un correo a las 20.41 de la empresa que lo gestiona diciéndole que iba a desbordar, estaba en el Cecopi representando al embalse de Buseo y guardó silencio".

Barrachina ha señalado que Bernabé dijo ayer que hay "un correo de la empresa al exconcejal socialista de Titaguas Miguel Polo que dice que va a desbordar --la presa--". "Un correo de ustedes a ustedes donde dice va a desbordar", ha asegurado en alusión a Compromís y el PSPV, respectivamente. Y ha incidido en que la Conselleria de Agricultura "no se sienta en el Cecopi" pero ambas formaciones "sí". "Ustedes sí que se sientan para avisar", ha sostenido.

En este punto, ha preguntado a Polo, "responsable de la Confederación y presidente del Comité Permanente del embalse de Buseo", por qué "guardó silencio" en el Cecopi tanto él como "su coordinadora de organismos del Estado, Pilar Bernabé", tras recibir el correo que alertaba del posible desbordamiento de Buseo. "¿Por qué guardaron silencio? Tendrán que explicarlo. Ayer estaban muy locuaces, ahora ya no se escucha a nadie", ha cuestionado.

"¿QUÉ HICIERON ESE DÍA? GUARDAR SILENCIO Y ACUSAR A LOS DEMÁS"

Además, ha reprochado a la oposición algo "todavía más doloroso" y es que en 2019 la ministra Teresa Ribera establece en las normas específicas de la presa de Buseo que, en los casos de avenidas y otras circunstancias, se constituirá "automáticamente" un comité permanente "presidido por Miguel Polo, que tendrá, además, otros tres miembros, los tres de la Confederación Hidrográfica del Júcar". Y ha afeado a los socialistas que atribuyan "culpabilidad" de forma "absolutamente irresponsable".

"Ustedes tienen que valorar e informar al Cecopi de lo que está sucediendo y actuar. ¿Qué hicieron ese día? Guardar silencio y encima, un año después, acusar a los demás", ha denunciado, al tiempo que ha reiterado que era "su obligación comunicar" al Cecopi el correo recibido por la CHJ que alertaba de la rotura de la presa.

Por otro lado, sobre el estado de la infraestructura, ha hecho alusión a un informe de 2017 que ya valoraba "la posibilidad de que se hubiese caído y decía que habría una ola nueve metros y medio". ¿Y qué hacen en los socialistas y el Botànic? En todo su periodo de ocho años presupuestan medio millón de euros, nosotros tenemos 35 millones", ha contrapuesto.

Y ha prometido que el importe para garantizar la "seguridad de los valencianos" para el Consell "no tiene límite". "Vamos a tener que ir al banco a pedir otro préstamo para pagar los 35 millones de euros que ustedes gestionarán, pero nosotros estaremos orgullosos de que esa inversión sirva para salvar vidas", ha zanjado.

LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES

Entre los grupos de la oposición, la diputada socialista Ana Besalduch ha exigido explicaciones a Barrachina de por qué "solo se han comprometido 4,5 millones de euros de los siete millones presupuestados" para la presa de Buseo, de los que según ella solo se han ejecutado 184.000 euros a fecha del pasado 31 de octubre.

"Usted es el propietario de la presa de Buseo, que es propiedad de la Conselleria, y el máximo responsable. Le corresponde la dirección y el control", ha recalcado, y ha señalado que el plan de esta presa establece que sus responsables deben avisar a Emergencias de la Generalitat y el Cecopi en caso de riesgo.

En la misma línea, Paula Espinosa (Compromís) ha hecho hincapié en que Barrachina es "el responsable político" de esta presa y eso le "obliga a estar pendiente antes, durante y después" de una emergencia como la dana. Ha criticado que el 29 de octubre de 2024 el conseller se fue "a hacerse la foto" a una jornada de jóvenes cooperativistas y "le sonó la alarma" ES-Alert a las 20.11 horas cuando volvía, por lo que ha exigido saber "si por lo menos estaba preocupado".

Por su parte, el diputado de Vox José Muñoz ha inquirido al titular de Agricultura por el estado de reparación de la presa de Buseo, que según él "gracias a Vox cuenta con un presupuesto de 35 millones".

Durante sus réplicas, Barrachina (PP) ha insistido en que en las normas de explotación está "claro" que quien debía avisar era el presidente de la CHJ, al tiempo que ha prometido que el embalse de Buseo será "el primero" en contar con un plan de emergencias.