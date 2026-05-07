Barrachina muestra una foto de Muñoz (PSPV) junto a Puig, Ábalos y Sánchez y pregunta "qué puesto ocupaba en esa trama"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha mostrado este jueves en Les Corts una fotografía del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el síndic del PSPV y exsecretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y se ha preguntado "qué puesto ocupaba en esa trama" este último.

Barrachina, que se ha pronunciado así en una de las réplicas al PSPV durante la sesión de control, ha hecho en estos términos referencia a las palabras que pronunció este miércoles sobre Ábalos el fiscal jefe de Anticorrupción en su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro y los otros dos acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

En concreto, el fiscal aseguró que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento a raíz de la llegada de Ábalos en 2018 y de unas "relaciones personales" que surgieron y que "pronto" convinieron en el "común lucro", lo que dio pie a una "verdadera organización criminal". Y rechazó que el presidente del Gobierno liderara la trama.

Durante la sesión de control, Barrachina ha mostrado la fotografía durante su turno de respuesta al diputado del PSPV José Antonio Díez, quien ha acusado al Consell de haber modificado el segundo plan Simplifica "para coserle un traje a medida" a Carlos Baño, presidente de la Cámara de Alicante y de Facpyme y único imputado en la causa sobre presuntas irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación en 2022 y 2023.

El socialista también ha denunciado que el Consell quiere "abrir la puerta para recuperar el regalo de 1,5 millones del diputado en excedencia Carlos Mazón", en alusión a la ayuda para la entidad cameral que concedió el entonces 'president' de la Generalitat para la reforma de su sede. Mazón fue director gerente de la Cámara entre 2009 y 2019, hasta que empezó como presidente de la Diputación.

"CAMPS, UN SIMPLE APRENDIZ"

"Usted no para con los trajes a medida, a este paso va a dejar a Paco Camps como un simple aprendiz, además de sin congreso del PP", ha dicho Díez dirigiéndose al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a las pretensiones del 'expresident' Camps de liderar el PPCV.

En su respuesta, Barrachina ha criticado que "habla un socialista de jetas" cuando ha mostrado "cuatro" en la fotografía. El primero, Ximo Puig, "hermano de Francis Puig, a quien le piden cuatro años y diez meses de cárcel" por presunto fraude en subvenciones para el fomento valenciano.

El segundo, Sánchez, "número uno de la presunta trama corrupta" --ha insistido--, y el tercero, Ábalos, el "número dos que según el fiscal había organizado la trama criminal". "La única duda en esta foto de cuatro jetas, como dirían los socialistas, es, entre Puig, Sánchez y Ábalos, como secretario de Organización valenciano, qué puesto ocupaba en esa trama este que sale aquí: el síndico socialista José Muñoz", ha lanzado el portavoz del Consell.

MUÑOZ PIDE LA PALABRA Y MASSÓ SE LA NIEGA

En este punto, Muñoz ha pedido la palabra en el pleno de Les Corts al considerar que Barrachina le ha acusado de formar parte de una trama corrupta. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), no le ha dejado intervenir porque "no le ha acusado, ha hecho una pregunta".

"No tiene la palabra", ha insistido la presidenta al síndic del PSPV reiteradamente, lo que ha interrumpido la sesión unos minutos. Massó ha preguntado a Barrachina si quería retirar sus palabras y el conseller se ha negado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, Muñoz ha señalado que "las palabras están ahí" y que lo que ha dicho Barrachina "es que falta saber qué lugar ocupaba" él "en la trama de corrupción".

Tras afirmar que "sinceramente" no quiere contribuir a esta polémica, ha sostenido que el conseller dice esto dentro del hemiciclo "porque sabe que si lo dijera fuera no estaría protegido por la inmunidad parlamentaria y probablemente acabaría condenado por injurias y calumnias". "Porque me está implicando en un caso de corrupción y me está haciendo partícipe de un delito", ha subrayado, y ha denunciado: "Por tanto. Barrachina, como es un cobarde, lo dice dentro".

Y ha lanzado: "No es que yo no haya tenido nada que ver, es que el propio Barrachina, y esto se puede ver en las sentencias de la Gürtel, participó en actos de campaña en los que fueron pagados por empresas que luego fueron condenadas por corrupción como el Partido Popular".

"Barrachina estaba en la lista para las elecciones generales que el juez reconoce como probado con una condena firme que él participaba en esos actos de campaña pagados por la Gürtel. Que sea precisamente Barrachina el que me acusa a mí de eso, no deja de demostrar qué tiempos vivimos", ha abundado, y ha sostenido que si el portavoz del Consell "solo tiene esos argumentos, demuestra que Pérez Llorca tiene un proyecto acabado".