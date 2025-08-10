Barrachina: "Nos indentificamos más con un migrante que trabaja el campo que con valencianos que deciden no trabajar"

El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press, a 31 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

Afirma que es "perfectamente compatible querer que aquel que delinque sea expulsado con poner alfombra roja a quien quiere venir a trabajar"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmado que "los trabajadores migrantes son indispensables" para la agricultura valenciana y ha pedido "agilidad" en los procesos ordinarios para que acudan a la Comunitat Valenciana a trabajar de manera regularizada.

"De hecho, nosotros nos identificamos mucho más con cualquier joven migrante que trabaja el campo valenciano que con aquellos jóvenes valencianos que deciden no trabajar en nada. Tenemos mucho más que ver con los jóvenes trabajadores, vengan de donde vengan, que con aquellos que deciden no trabajar".

Así se ha pronunciado, en una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por cómo encaja la necesidad de mano de obra de la agricultura y del campo valenciano, que muchas veces pasa por contratar a trabajadores migrantes, con tener que negociar unos presupuestos con Vox, que ha defendido la deportación masiva de migrantes.

Barrachina ha asegurado que "es perfectamente compatible querer que aquel que no viene a trabajar y que delinque sea expulsado, con ponerle una alfombra roja a quien quiere venir a trabajar con nosotros". Por tanto, ha remarcado le "parece muy saludable que vengan a trabajar, porque España es un país de oportunidades".

El titular de Agricultura ha defendido que "lo que hay que hacer es facilitar la tramitación" porque hay "mecanismos estipulados, es decir, hay comisiones que determinan las necesidades de nuestros empresarios agrícolas en la Delegación del Gobierno, con la oferta de aquellos países, para que nuestros migrantes lleguen legalmente". "Lo que queremos es que vengan migrantes legalmente, con documentación, para trabajar", ha puntualizado.

En ese sentido, sobre si pueden ser beneficiosos para el campo los procesos de regularización como el extraordinario que estableció el Gobierno central tras la dana, Barrachina ha matizado: "Más que procesos extraordinarios, lo que creo es que el proceso ordinario que ya existe debería funcionar con agilidad". Así, ha pedido que "cuando alguien necesita trabajadores no tarden un año, porque entonces ni el empresario puede contratarlo, ni el trabajador puede venir".

"Por tanto, lo que tienen que hacer es que los mecanismos que ya existen, los ordinarios, funcionen. Que funcionan con una lentitud exasperante. Gran parte de la inmigración ilegal que tenemos es porque los mecanismos ordinarios no funcionan. Y por tanto, yo creo que la inmensísima mayoría de los españoles pensamos igual", ha expuesto Miguel Barrachina.

En suma, ha asegurado que quienes acuden a "trabajar honradamente son bienvenidos, son queridos y son apreciados. Y después, quien delinque, sea español o no lo sea, merece toda nuestra repulsa, pero independientemente de su nacionalidad". "Y lógicamente, si además de ser delincuente, alguien carece de permiso de residencia, debe ser expulsado", ha agregado.