Barrachina reclama más seguridad por los robos en el campo: "Pilar Bernabé no sirve como delegada del Gobierno"

El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press, a 31 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en el medio rural, porque ha advertido que "desgraciadamente, hoy en día hay barra libre para el delincuente en los campos valencianos" y los agricultores "están abandonando cultivos porque los hurtos son diarios y constantes".

"La Guardia Civil es uno de los cuerpos más eficaces del mundo. Y no lo digo yo, lo dice y lo reconocen quienes saben de esto. El problema es que no los mandan a los sitios adecuados. Es decir, Pilar Bernabé no sirve como delegada del Gobierno".

Así se ha pronunciado Miguel Barrachina, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha abordado problemáticas del campo como los robos y la sobrepoblación de jabalís, así como el papel de la agricultura en el medio natural.

Barrachina ha apuntado que la Conselleria ha estado "reclamando pública y privadamente de forma constante" el refuerzo de efectivos para vigilar las explotaciones. También ha pedido un "endurecimiento" del Código Penal porque "la reiteración de hurtos ha de tener su traslación en penas mayores".

"No es posible que de esto se haga un hábito y no tenga ninguna consecuencia. Hay que endurecer el Código Penal y Pilar Bernabé tiene que hacer algo por los agricultores, enviando más efectivos a nuestros campos", ha apostillado.

DAÑOS POR JABALÍES: "SE ESTÁ CAZANDO MÁS QUE NUNCA"

Miguel Barrachina también ha abordado el problema de los daños provocados por jabalíes, después de que la Generalitat haya elevado a 440 los municipios de la Comunitat Valenciana con sobrepoblación. Según AVA-Asaja, las pérdidas ocasionadas por la fauna salvaje ascienden a 50 millones de euros.

El conseller ha señalado que, para prevenir los daños de la fauna silvestre, se está incentivando con ayudas el cultivo de parcelas abandonadas por parte de jóvenes, al tiempo que ha destacado que "ahora se está cazando más que nunca, que es lo que debía haber ocurrido siempre".

Barrachina ha reprochado que "esa misma ideología que ve al agricultor y al cazador como enemigos limitó la caza enormemente", y por ello "desgraciadamente los jabalíes han proliferado y ya están en lugares donde es muy difícil cazarlos".

El conseller ha afirmado que actualmente el Gobierno valenciano autoriza "todas las batidas que los cazadores solicitan" y ha endurecido las sanciones para quienes entorpezcan estas acciones: "Se ha pasado esa infracción de leve a grave y les sancionamos con 3.000 euros para que no molesten a quienes hacen realmente una labor".

Asimismo, ha defendido la figura del cazador como "indispensable" y ha remarcado que es necesario "recuperar el equilibrio que se perdió con la izquierda". "Estamos recuperando el tiempo perdido, pero no es inmediato", y "vamos a estar toda la legislatura combatiendo la sobrepoblación de fauna salvaje".

Barrachina ha explicado que la Conselleria de Sanidad está tramitando la comercialización de la carne de caza, "como hacen otras comunidades autónomas", porque se trata de "una carne muy saludable y muy demandada". Ha señalado que no hay una única solución" para controlar la sobrepoblación de jabalíes, por lo que ha animado también a los ayuntamientos a continuar con las actuaciones de captura mediante jaulas y otras iniciativas.

COMPENSAR EL PAPEL DE "AUTÉNTICOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES"

Por otro lado, sobre la demanda de organizaciones agrarias para que se compense económicamente a los agricultores por los servicios medioambientales que prestan, el conseller ha apoyado la petición.

"Lo cierto es que debería hacerse porque, de la misma manera que quien contamina paga por sus emisiones, deberían obtener su beneficio aquellos agricultores cuyos árboles son sumideros de CO2 y, por tanto, depuran nuestra atmósfera y construyen los cortafuegos más eficaces, que es nuestra ganadería en extensivo", ha expuesto, antes de subrayar que "nuestros agricultores son auténticos agentes medioambientales a los que debemos cuidar". .

No obstante, ha advertido "la Unión Europea limita las ayudas para evitar la competencia desleal". En cualquier caso, ha destacado las ayudas 17 millones de euros para los agricultores afectados por la sequía, una línea que tenía "un sentido ambiental". Así, ha apuntado que incluso campos sin consecha han frenado incendios como el de Bejís.

También ha puesto como ejemplo las ayudas gestionadas desde Medio Ambiente "para ganados que en extensivo limpian zonas convirtiéndolas en cortafuegos". "Tiene limitaciones porque por defensa de la unidad de mercado la Unión Europea las limita", si bien "cuando encontramos justificación y en este caso encontramos el asidero de la guerra de Ucrania y la sequía, aprobamos una orden de ayudas".