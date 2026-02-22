Barrachina resalta el nuevo récord de exportaciones agroalimentarias al superar los 10.197 millones

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, durante una entrevista para Europa Press. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado el nuevo récord de exportaciones del sector agroalimentario valenciano y ha felicitado al conjunto de la cadena por su contribución a la economía y al comercio exterior de la Comunitat Valenciana.

En un comunicado, Barrachina ha afirmado que "nuestro sector agroalimentario ha vuelto a batir otro récord", con 10.197 millones de euros en exportaciones de productos agroalimentarios, lo que supone un 8 por ciento más que el año anterior.

El conseller ha destacado que este empuje exportador "permite que la Comunitat Valenciana vuelva a tener un saldo positivo en su balanza comercial", que se sitúa en 200 millones de euros. Al respecto ha subrayado que este resultado "se consigue gracias a todos nuestros agricultores, ganaderos, pescadores", por lo que ha elogiado "a todos los que elaboran y comercializan productos agroalimentarios valencianos".

El conseller ha precisado, además, que "solo el sector agroalimentario" aporta un saldo positivo de 3.500 millones de euros, al vender al exterior más de lo que se compra y ha remarcado que el dato "reconoce un trabajo que se hace cada día con exigencia, controles y trazabilidad".

En este sentido, Barrachina ha trasladado una felicitación explícita al conjunto del sector porque "nos permiten volver a enorgullecernos de nuestro sector agroalimentario" y ha señalado también el peso económico e industrial de la cadena agroalimentaria valenciana, "que genera empleo y valor añadido a la economía de la Comunitat Valenciana".