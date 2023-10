Barrera: "No apoyaremos a artistas que fomenten lo que nos divide y no es legal y es la idea del País Valencià"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha afirmado que desde su departamento no se va a fomentar lo que "no es legal por no estar en el marco estatutario". "No apoyaremos a artistas o a colectivos que fomenten lo que nos divide y no es legal por no estar en el marco estatutario, y es la idea del País Valencià que significa Països Catalans".

Barrera se ha pronunciado así en Les Corts en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Compromís Verònica Ruiz en relación con la "cancelación de la participación" de escritores valencianos en el ciclo de Escritores de la Biblioteca Valenciana.

En concreto, la parlamentaria ha preguntado a Barrera por qué se había quedado fuera del ciclo el autor Manuel Baixauli, "gran escritor y ganador de hasta 13 premios literarios", ha recordado. "¿Cuáles son los nuevos criterios por los que un autor de la talla de Baixauli no encaja en la programación de este ciclo?", le ha interpelado.

Y ha añadido: "Habéis vetado a este autor. Ustedes han dicho siempre que vienen a defender los intereses de la Comunitat y a acabar con la censura... ¿Así lo hacen? ¿Cancelando a autores valencianos como Manuel Baixauli porque escribe en un valenciano muy normativo para ustedes?", ha preguntado.

"Ustedes han tomado una cruzada contra la cultura y cancelan lo que no les gusta, a artistas que no se expresan como ustedes quieren y eso se llama persecución ideológica, caza de brujas", ha lamentado.

"ANUNCIO QUE HAY LÍNEAS ROJAS"

Frente a estas acusaciones, el conseller ha afirmado que la Administración "debe permitirlo todo", pero no tiene la obligación de fomentarlo todo: "Anuncio que hay líneas rojas, las de defender y promover y apoyar lo que nos une y no lo que nos divide".

En este sentido, ha añadido: "Nos une un marco estatutario y de legalidad que es la Comunitat Valenciana. No apoyaremos a artistas o colectivos que fomenten lo que nos divide y no es legal porque no está en el marco estatutario y es la idea del País Valencià que significa Països Catalans".

En relación con el ciclo, el conseller ha explicado que ha habido una propuesta con un listado de más de 60 autores valencianos y "lógicamente la Conselleria, en su libertad, debía decidir. En nuestra responsabilidad había que hacer finalmente un listado", ha expuesto.

"En los criterios --ha continuado-- hemos introducido también el teatro y la poesía para fomentar la lectura tanto en valenciano como en español. Y gracias a los nuevos criterios, se han agotado casi en 24 horas todas las peticiones de centros educativos para acudir a los ciclos. Es lógico que no coincidamos en los programas. A usted le habría gustado a Baixauli y no coincidimos".

CONCEPTO DE ARTISTA

La diputada de Compromís ha aprovechado su intervención para recordar ante Barrera el concepto de artista: "Para mí es sinónimo de creación, de construcción. Para nosotros es alguien que lleva vida, que aporta a la vida. ¿Para usted también?", le ha preguntado al conseller.

"Usted --le ha dicho-- ha venido aquí para decir que es un artista y, que sepamos, es torero. Se autodenominada matador. El artista crea y aporta vida, y usted se define como matador. La crueldad, la muerte y la tortura no es ni vida ni cultura".

Frente a ello, el conseller ha replicado: "Soy torero y muy orgulloso. ¿Cree que me avergüenzo? No sé lo que ha hecho usted en la vida, pero lo más grande que he hecho yo es ser vicepresidente del Gobierno y matador de toros. La ley dice que el toreo, la tauromaquia, es cultura. En la Comunitat y en España", ha apostillado.