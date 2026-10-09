Barrera, sobre si será el candidato de Vox a la Alcaldía de València: "El partido no me ha ofrecido nada a día de hoy"

Archivo - Vicente Barrera en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Generalitat Vicente Barrera ha asegurado, respecto a la posibilidad de que sea el candidato de Vox a la Alcaldía de València en las próximas elecciones locales, que "a día de hoy" el partido no le ha ofrecido nada. "Si el partido me pide que esté en algún sitio lo valoraré y seguramente estaré, pero no me han pedido nada".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a la Ser que recoge Europa Press, Barrera, quien ha presenciado este viernes la Procesión Cívica de la festividad del 9 d'Octubre.

"Os puedo asegurar que el partido no me ha ofrecido nada a día de hoy y yo tampoco he pedido nada", ha comentado el presidente de Vox Valencia.

"Estoy muy contento colaborando con el proyecto y si el partido me pide que esté en algún sitio lo valoraré y seguramente estaré, pero no me han pedido nada", ha reiterado.

Cuestionado por si le haría ilusión ser el candidato de los de Abascal a la Alcaldía de València y "medirse" a tres mujeres --la 'popular' María José Catalá, Mónica Oltra, de Compromís, y la socialista Pilar Bernabé-- ha respondido: "No es cuestión de medirse, sino de lanzar el proyecto de Vox, al que yo me he sumado y me veo representado".