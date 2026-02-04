El barrio de Malilla estrenará su nuevo centro sociocultural, "totalmente sostenible", a finales 2026

Imagen de alcaldesa de València, María José Catalá, en su visita a las obras en ejecución del futuro centro socio-cultural de Malilla - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este miércoles las obras en ejecución del futuro centro socio-cultural de Malilla, una nueva dotación municipal que se levanta junto al parque del barrio, en el cruce de las calles de Vicent Carceller e Isla Formentera.

Catalá ha comprobado "el buen ritmo al que avanzan los trabajos", que superan ya el 40 por ciento del total ejecutado, por lo se prevé que estarán finalizados antes de acabar el año". En estos momentos, se está ejecutando la fachada de ladrillo cara vista exterior, los trasdosados --revestimientos de muros interiores-- de fachadas, tabiquerías interiores, las cubiertas, parte de las instalaciones y la ejecución de los conductos de clima, ha detallado el consistorio en un comunicado.

"Cumplimos con los vecinos de Malilla --ha subrayado la alcaldesa-- para que puedan disfrutar muy pronto de su esperado centro socio cultural". El futuro centro ocupará un edificio de tres plantas, con 2.900 metros cuadrados de superficie útil, y será totalmente sostenible, "y de uso 100% para los vecinos", tal como ha destacado la primera edil.

De hecho, el proyecto se ha diseñado desde la premisa de "la máxima eficiencia energética y para dar cumplimiento a todas las directivas europeas sobre sostenibilidad". La alcaldesa ha subrayado que "este nuevo centro socio-cultural será un modelo en eficiencia y sostenibilidad, ya que reducirá el consumo de energía en un 20%".

La inversión municipal asciende a 6,4 millones de euros, que ejecuta la empresa ECSA Obra Pública y Civil, adjudicataria del concurso realizado en su momento. Catalá ha destacado que este "es uno de los proyectos que en el año 2024 desbloqueó el actual equipo de gobierno". "Un proyecto al que se comprometió la anterior corporación --formada por Compromís y PSPV-- en 2016 y que nosotros tuvimos que desbloquear en 2024 y que la previsión es que esté en 2026; es decir, que los vecinos, especialmente los usuarios del centro de mayores y del centro de juventud, que son los que principalmente van a utilizar este centro, van a disponer de una gran instalación que llevan 10 años esperando", ha señalado.

EQUIPAMIENTOS PARA TODAS LAS EDADES

El edificio está distribuido en tres plantas, y aglutinará en un único lugar diferentes equipamientos de uso ciudadano para todas las edades. En primer lugar, albergará un nuevo centro de Universidad Popular, dado que, hasta ahora, los centros más cercanos de la UP eran los de Jesús y de Ribes. Con la puesta en uso de este nuevo espacio de formación de la Universidad Popular serán ya 32 los centros de la UP en la ciudad.

En segundo lugar, el CMAPM (Centro de Actividades para Personas Mayores) Malilla, que en estos momentos ofrece su programa de cursos, ocio y formación para las personas de más edad del barrio en las dependencias de la calle de Juan Ramón Jiménez, se trasladará al nuevo edificio, para disponer de mejores y más adecuadas instalaciones en un entorno más accesible.

También se trasladará al nuevo edificio el Centro de Juventud de Malilla, que hasta ahora funciona en un espacio en la calle del Ingeniero Joaquín Benlloch. Y lo mismo, con la Biblioteca Municipal Roís de Corella, que se adecuará en el nuevo centro sociocultural para ampliar y mejorar su oferta al vecindario.

Junto a todo ello, el edificio contará también con cinco salas polivalentes en las que se podrán realizar actividades de todo tipo: charlas, exposiciones, conferencias, encuentros, entre otros. La planta baja se ha reservado en su totalidad para el desarrollo del Centro Municipal de Actividades para Mayores. La primera planta se distribuye en dos zonas, con el Centro de Juventud en una parte, y la Universidad Popular en la otra; mientras que la segunda planta la ocupan la Biblioteca y las Salas Polivalentes.

SOSTENIBILIDAD

Uno de los elementos "más destacables" del nuevo equipamiento es que "garantizará la eficiencia energética", puesto que su diseño permite la iluminación y la ventilación natural en todos los espacios. Además, dispondrá de jardineras con vegetación, como 'colchón verde', y las fachadas contarán con 'doble piel' (paneles prefabricados de hormigón) para crear sombras y proteger del sol.

"De esta manera, se garantiza la confortabilidad y salud de las personas usuarias", ha explicado María José Catalá, quien ha asegurado que este centro socio-cultural "será un modelo en eficiencia y sostenibilidad, ya que permitirá reducir el consumo de energía en un 20%".

La alcaldesa de València ha mostrado su satisfacción por la próxima puesta en uso de este nuevo centro, y ha subrayado que "Malilla está en plena expansión, y nosotros estamos realizando un gran esfuerzo para que los vecinos cuenten con más equipamientos municipales y de máxima calidad". En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que Malilla "es un ejemplo modélico del proceso que estamos haciendo en la ciudad".

"Estamos trabajando en inversiones de más de 30 millones de euros y estamos acompañando por primera vez de forma excepcional el crecimiento poblacional de un barrio, que está creciendo exponencialmente con las dotaciones públicas", ha afirmado, y ha enumerado iniciativas como "el nuevo centro de salud que se inauguró por valor de más de 5 millones de euros, el proyecto para una nueva comisaría de la Policía Local, la próxima habilitación de una IDE (con canchas de baloncesto y pistas deportivas al aire libre), y el CEI Malilla, que tiene una inversión prevista de 15 millones de euros.