Una Batalla de Flores "única" en el mundo tiñe de color la Alameda de València con millones de clavelones como munición

Batalla de Flores en València - Eduardo Manzana/Europa Press

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Batalla de Flores ha llenado de color este domingo el paseo de la Alameda de València, en un acto "único" en el mundo con millones de clavelones como munición, que ha servido para cerrar la presente edición de la Gran Fira de la capital y que, en esta ocasión, ha tenido muestras de solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales, en especial el de la Vall d’Uixó (Castellón), razón por la cual la tribuna de autoridades no ha participado de la parte lúdica del festejo por "respeto institucional".

Para este desfile, cuya celebración se remonta a 1891, se han utilizado en esta ocasión cerca de 1,5 millones de clavelones y en el mismo han desfilado unos 30 vehículos entre carrozas y coches ligeros, según han precisado desde el Ayuntamiento de València.

El acto, marcado por el intenso calor propio del último domingo del mes de julio, aunque mucho menor que en otras ocasiones, ha arrancado pasadas las 20.00 horas. No obstante, miles de personas, vecinos y turistas aguardaban desde horas antes a lo largo de la Alameda, tanto en los palcos habilitados como en las aceras contiguas y los jardines, para ser testigos de esta celebración.

En la tribuna de autoridades, tematizada como el antiguo pabellón reconstruido por el artista fallero Carlos Cortina para la Fira de 1926, han seguido la batalla la alcaldesa, María José Catalá, y buena parte de la corporación municipal. También ha estado presente el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

Mientras, los concejales de Compromís en el consistorio de la capital han lucido camisetas verdes en defensa de una educación pública y de calidad. La nutrida representación del Ayuntamiento ha contrastado con la ausencia de autoridades por parte del Consell y el Gobierno, a causa de los incendios forestales que afectan a la Comunitat Valenciana y a otras diferentes partes de España.

El desfile se ha iniciado pasadas las 20.15 horas con un séquito encabezado por la Policía Municipal de gala y a caballo, seguido por la cabalgata valenciana, que consta de música de 'tabal i dolaina', portadores de joyas y ramos, y de grupos de parejas ataviadas con trajes a la antigua.

A continuación, han desfilado las carrozas y los coches ligeros y, tras una segunda vuelta en la que se han entregado los premios a las mejores carrozas y coches, se ha disparado la carcasa anunciadora. En ese momento, sobre las 21.00 horas, ha comenzado de verdad la batalla.

CAMPO DE BATALLA

Ha sido entonces cuando la Alameda, a excepción de la tribuna de autoridades, se ha convertido por unos instantes en un 'campo de batalla' con el intercambio de clavelones a modo de proyectiles entre las carrozas y el público asistente. Tras el disparo se ha desatado la lluvia de flores, con cerca de 1,5 millones en tonos amarillos y naranjas que público y carrozas se han lanzado a modo de proyectiles al compás de la música.

Cada cual ha reunido sus mejores armas y las más habituales son, como ya es tradición, las raquetas, que han servido de escudo tanto para las flores como para el sol, y que las representantes de las fiestas han personalizado para combinarlas con sus carrozas y vestidos.

En esta ocasión, la tribuna de autoridades no ha servido de trinchera como es habitual y no se ha repetido la imagen de los concejales de diferentes colores políticos dejando sus bandos y enzarzándose en un 'todos contra todos'. La lucha ha finalizado con el disparo de una segunda carcasa, a las 21.15 horas.

"MOMENTO DURO PARA TODA ESPAÑA"

En declaraciones a los medios momentos antes del inicio del desfile, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha justificado la ausencia de la parte lúdica en la tribuna de autoridades en el actual "momento duro para toda España, en situación de emergencia nacional, con muchos efectivos desplazados de bomberos de València" en los diversos incendios forestales.

"Respetando muchísimo lo que supone la Batalla de Flores y que la presencia del alcalde siempre es tradicional en este lugar, vamos a estar en el desfile, por supuesto, entregaremos los premios, pero lo que no haremos será participar en esa batalla de flores de forma simbólica, como muestra de solidaridad, pero también de respeto por la situación que está viviendo nuestro país y también nuestra Comunitat", ha aseverado. Por ello, ya ha anticipado que iba a ser "una batalla diferente, pero el contexto también es diferente".

"Eso no quita el ayuntamiento y la corporación respeta al máximo este momento, que es muy especial para la ciudad de Valencia y por eso estamos aquí", ha matizado.

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha destacado que los clavelones empleados en el festejo, —casi millón y medio, según ha precisado—, son "únicos" y han llegado este año a la batalla "en un perfectísimo estado", por lo que ha adelantado que el acto "se va a disfrutar muchísimo". También ha resaltado el incremento del importe de los premios, "recogiendo la petición" de los artesanos.

La inspiración y temática de las carrozas elaboradas por artistas falleros --que terminaron sus creaciones en la noche del sábado en la 'Punxà' en la Ciudad Fallera-- ha sido, un año más, de lo más variada: motivos florales, animales y frutales, el circo, Asia o las meninas.

PREMIOS

Respecto a los premios, la carroza 'Una vela llatina en el mar' de Jordi Palanca se ha llevado el premio extraordinario Barón de Cortes y el primer premio de la sección Especial A. El segundo ha sido para 'Mare' de Vicente Julián García Pastor, el tercero para 'Fénix' de Sergio Carrero y el cuarto para 'Tambor' también de Vicente Julián García Pastor.

La Batalla de Flores se celebró por primera vez en 1891 y fue importada de la ciudad francesa de Niza por el barón de Cortes de Pallás y presidente de Lo Rat Penat, Pascual Frígola, quien introdujo esta actividad en la Feria de Julio tras sus visitas turísticas a la ciudad gala de Niza.

Este evento se convirtió en el festejo más distinguido y a la vez popular de la Gran Fira y se configuró como un hito social y espectáculo para la ciudad. De hecho, la Batalla de Flores se ha mantenido como uno de los principales actos festivos y sociales de la era dorada de la antigua Fira, entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX.