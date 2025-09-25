LA BEBE se suma al cartel del Vibra Mahou Fest Valencia junto a Leo Rizzi, Pole., Lia Kali, Marmi y StormyKid

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Vibra Mahou Fest Valencia ha presentado su cartel definitivo con la incorporación del colectivo de DJs LA BEBE, que se suma a los conciertos ya anunciados de Leo Rizzi, Pole., Lia Kali, Marmi y StormyKid, conformando así una jornada musical que reunirá "algunas de las voces con más personalidad del panorama actual".

El evento, que se celebrará el sábado 8 de noviembre en La Marina de València, contará con más de siete horas de música en directo y sesiones de DJ, según ha indicado la organización en un comunicado.

El colectivo de DJs LA BEBE es la última incorporación al cartel, Está formado por Adela BB, Prepago y La Venganza, nacido en La3Club Valencia, que se ha posicionado como un espacio de referencia en la escena urbana local. Definido por sus creadoras como una propuesta centrada en el talento femenino, la libertad en la pista y la visibilidad de nuevas voces, el colectivo se encargará de cubrir toda la programación de DJ sets en La Pérgola, entre concierto y concierto, aportando su sello propio y una nueva energía al festival.

Por su parte, Leo Rizzi, artista valenciano de proyección internacional, regresa a casa en un "momento clave de su carrera", con una mezcla de emoción, pop y una visión generacional que lo conecta con miles de oyentes. A su lado estará Pole., uno de los nombres más destacados del pop urbano nacional. Con letras que transitan entre la nostalgia, la fiesta y lo cotidiano, y una base sonora que combina rap, guitarras y melodías coreables.

Asimismo, Lia Kali aporta una de las propuestas "más potentes y personales" del cartel, con su mezcla de soul, reggae, hip hop y mensaje social. Marmi, conocido por su espontaneidad y cercanía, conecta con la audiencia desde la naturalidad, con un estilo "fresco y accesible".

Completa el cartel StormyKid, "una de las apuestas emergentes más interesantes del momento". Su universo sonoro combina electrónica, experimentación y una fuerte carga emocional, lo que convierte sus directos en "experiencias intensas, atmosféricas y distintas dentro del panorama actual".

Como en ediciones anteriores, Vibra Mahou Fest Valencia volverá a ofrecer mucho más que música. A lo largo del día, el público podrá disfrutar de foodtrucks con propuestas gastronómicas para todos los gustos, así como de experiencias vinculadas a la cultura cervecera, entre las que destacan talleres de tiraje y catas maridadas dirigidas por beer sommeliers.

Las entradas están a la venta a un precio promocional de 25 euros hasta el 4 de octubre. A partir de esa fecha, pasarán a costar 30 euros.